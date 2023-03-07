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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Метинвест" отправил на фронт уже 123 мобильных укрытия

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"Метинвест" передает мобильные укрытия для бойцов
"Метинвест" передает мобильные укрытия для бойцов
Фото: metinvest.media

Украинские металлурги занимаются строительством уникальных металлических бункеров для передовой, проект запустила компания "Метинвест", пишет в своем материале американское издание The Washington Post.

Авторы статьи отмечают, что на каждое укрытие требуется почти 2 тонны стали, бункеры построены так, чтобы выдерживать снаряды калибром до 152 мм. Укрытия могут вместить до шести солдат и должны быть закопаны на полтора метра под землю.

Металлурги уже отправили 123 конструкции в районы, включающие Запорожскую и Донецкую области, пишет The Washington Post.

Специалисты завода рассказали журналистам, что в убежище есть место для печки, двойной пол, который можно использовать для хранения оружия, выход, ведущий на поверхность, и запасной вход через туннель.

"Эти укрытия нужны, чтобы бойцы могли отдохнуть, переждать атаки", – цитирует издание Петра Жука, который руководит бригадой из 40 человек, строящей убежища.

Он рассказал, что на производство конструкции уходит 165 человеко-часов, включая сборку.

Контекст:

"Метинвест" передает мобильные укрытия для бойцов в рамках милитарной инициативы бизнесмена Рината Ахметова "Стальной фронт". При разработке металлурги опирались на советские проекты, которые значительно усовершенствовали.

Также специалисты компании разработали прототип капсулы, который может использоваться для защиты мирного населения. Диаметр и длину военной конструкции увеличили в полтора раза, доработали внутреннее оборудование, а спальные места заменили лавками. Сейчас продолжаются финальные тестирования, сообщили в пресс-службе.

"Метинвест" является одним из крупнейших поставщиков спецстали и защитной амуниции в Украине. В рамках "Стального фронта" металлурги передают на передовую 150 тыс. бронежилетов, изготовленных из собственной спецстали, и приступили к изготовлению специальных бронированных щитов, способных защитить пулеметчиков и операторов другого крупнокалиберного оружия. Также "Метинвест" собственными силами и в сотрудничестве с партнерами изготовит 2500 полевых печей для воинов и мирных жителей.

Общая сумма милитарной и гуманитарной помощи компаний Ахметова достигла 4,3 млрд грн.

Теги: Метинвест, помощь, металлургия, сталь, ВСУ, война России против Украины
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