"Метинвест" отправил на фронт уже 123 мобильных укрытия

Авторы статьи отмечают, что на каждое укрытие требуется почти 2 тонны стали, бункеры построены так, чтобы выдерживать снаряды калибром до 152 мм. Укрытия могут вместить до шести солдат и должны быть закопаны на полтора метра под землю.

Металлурги уже отправили 123 конструкции в районы, включающие Запорожскую и Донецкую области, пишет The Washington Post.

Специалисты завода рассказали журналистам, что в убежище есть место для печки, двойной пол, который можно использовать для хранения оружия, выход, ведущий на поверхность, и запасной вход через туннель.

"Эти укрытия нужны, чтобы бойцы могли отдохнуть, переждать атаки", – цитирует издание Петра Жука, который руководит бригадой из 40 человек, строящей убежища.

Он рассказал, что на производство конструкции уходит 165 человеко-часов, включая сборку.