"Стальной фронт" передал ВСУ аккумуляторы и средства связи на 20 млн грн

"Мы передаем оборудование для обеспечения связи и автономные генераторы и очень хотим, чтобы ребятам это оборудование помогло налаживать связь между подразделениями. Мы будем всячески поддерживать ВСУ. И в рамках "Стального фронта", я думаю, это не последняя передача", – заверил руководитель проектного офиса генерального директора группы "Метинвест2 Александр Водовиз.

Бойцы отметили, что благодарны за помощь. По их словам, автомобильные рации на фронте в дефиците, поэтому техника сразу будет направлена для выполнения боевых действий в Бахмутский район.

"Благодаря этой передаче как минимум рота, даже чуть больше, будет полностью снабжена шифрованной связью. Благо есть как портативные радиостанции, так и автомобильные: их сейчас очень не хватает на фронте. Эти радиостанции отвечают всем нашим требованиям для обеспечения секретности связи. А за счет командирских радиостанций можно совершать групповые и индивидуальные вызовы, чтобы не слышали другие. И это также обеспечивает повышенную секретность, перехват связи тогда невозможен", – рассказал боец с позывным Грэй.

В "Метинвесте" отметили, что пытаются выходить напрямую на производителей техники, чтобы поставлять необходимое оборудование в самые короткие сроки, ведь на рынке уже наблюдается дефицит нужного оборудования. Особенно коммуникационная техника для боевых машин.

"Очень ценным средством коммуникации является внутренняя система связи и коммуникации для бронетранспортера М-113, которую мы передаем. Она позволит глушить шум гусениц и выполнять эффективно боевые задачи в координации с командным пунктом. Также передаем, казалось бы, бытовые гражданские станции EcoFlow в сумме на 11 кВт – они будут поддерживать командный пункт постоянным резервным питанием и координировать бронебойную технику и подразделения на передовой. Собственно, механика построения связи состоит в том, что автономные зарядные станции и ретрансляторы выстраиваются на линии фронта, что позволяет повышать покрытие и координировать военные операции", – объяснил старший менеджер управления слияний и поглощений проектного офиса "Метинвеста" Александр Куль.

Контекст: "Метинвест" за год войны направил на помощь стране и ВСУ более 3,1 млрд грн, из них более 1,6 млрд грн – в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова. Компания передала защитникам 1,2 тыс. дронов, почти 1700 тепловизоров, 321 автомобиль и "скорые", для заправки машин предоставили более 1,1 млн л горючего. За год войны предприятия СКМ, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" передали в поддержку Вооруженных сил Украины и пострадавшим от войны украинцам 5 млрд грн.