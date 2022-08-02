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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Метинвест" передал военным уже почти 500 дронов

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Новые партии оборудования "Метинвест" закупает за границей
Новые партии оборудования "Метинвест" закупает за границей
Фото: metinvest.media

С начала войны группа "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского передала украинским военным почти 500 дронов, сообщили 2 августа в пресс-службе компании.

Для оснащения украинских военных компания "Метинвест" передает дроны марок DJI Air 2S Fly More Combo, DJI Air Mavic 3 Fly More Combo и Autel. Некоторые модели имеют 24-километровый радиус действия и высоту полета до одного километра, а подготовка к работе длится всего две секунды. Эти беспилотники транслируют изображение в качестве 6К, сказано в сообщении.

"Беспилотники позволяют следить за силами противников, перенацеливать оружие, принимать меры, чтобы остановить продвижение врага или спасти жизнь. Благодаря дронам каждая часть, имеющая этих "птичек", получает существенное тактическое преимущество. К сожалению, БПЛА – это расходный материал: обычно дрон способен пережить 10–15 вылетов. Поэтому защитники нуждаются в их постоянном пополнении", – отметил генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

Новые партии оборудования "Метинвест" закупает за границей. Такие беспилотники отвечают требованиям военных по автономности работы, дальности и высоте полетов, некоторые образцы дополнительно укомплектованы тепловизорами.

"С начала полномасштабного вторжения РФ группа "Метинвест" направила свои усилия на поддержку Украины и усиление обороноспособности наших военных. Чтобы обеспечить ВСУ преимущество в воздушной разведке, компания наладила поставки беспилотных аппаратов. Такие приборы системно передают десантным подразделениям защитников Днепропетровской области, военнослужащим НГУ, частям Главного управления разведки Министерства обороны Украины и сухопутным войскам", – отметил советник главы Киевской военной администрации Олег Матвиенко.

https://www.facebook.com/metinvest/posts/pfbid0CCTpeVDGfnj9xuA9HCnkvNdNXkeTVixdbvGAc5shZ4rhSumHqMM4nUXgkErvfw2Wl

Контекст:

Группа "Метинвест" с начала полномасштабной агрессии России против Украины направила на нужды армии, поддержание национальной экономики и помощь мирным жителям более 1,7 млрд грн.

Теги: Метинвест, помощь, беспилотники, ВСУ, война России против Украины, Юрий Рыженков, дрон, дроны
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