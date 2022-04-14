Международное объединение "Народный адвокат" оказало помощь украинским военным почти на 12 млн грн

Как отметили в объединении, все собранные средства используются на закупку оборудования и снаряжения для украинских бойцов Фото: Міністерство оборони України / Facebook

"Народный адвокат" объединяет усилия всех желающих из Украины и из-за границы приобщиться к повышению обороноспособности нашего государства и к обеспечению готовности граждан Украины к национальному сопротивлению. Мы оказываем поддержку 112-й бригаде территориальной обороны Киева и 126-му отдельному батальону бригады, подразделениям сил территориальной обороны ВСУ, сил сопротивления и Национальной полиции Украины", – говорится в сообщении.

Как отметили в объединении, все собранные средства используются на закупку оборудования и снаряжения для украинских бойцов.

В частности, уже были приобретены девять автомобилей, 12 тонн горючего, 26 единиц электротехники (ноутбуки, маршрутизаторы и тому подобное), 446 радиостанций, метеостанции и генераторы, медикаменты и хирургическое оборудование, амуниция, одежда, продукты питания и строительные материалы.

Инфографика объединения "Народный адвокат"

В организации призвали всех желающих поддержать данную инициативу.

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