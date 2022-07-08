Миф о русском солдате рухнул, разницы с солдатами гитлеровской Германии нет – Невзоров

"Завершился, рухнул полностью миф о русском солдате, когда выяснилось, что русские солдаты вели себя абсолютно точно так же, как вели себя солдаты нацистской, гитлеровской Германии, что разницы не было", – сказал Невзоров.
Он отметил, что это подтверждает произошедшее в Буче Киевской области.
"Это не чья-то фантазия, это, естественно, не инсценировка, естественно, не провокация – это прямая стилистика действия российских войск на таких [оккупированных] территориях", – считает публицист.
Невзоров в этом контексте вспомнил историю, произошедшую в 1944 году в словацком населенном пункте Кошице.
"В 1944 году краснознаменная сталинская армия, освобождая Кошице, естественно, принялась там насиловать всех, до кого могла дотянуться. И одна только девочка не раздвинула ноги, несмотря на побои. Это была Анна Колесарова, и ее тут же расх...рачили из автоматов "воины-освободители", – объяснил он.
Невзоров подчеркнул, что впоследствии Колесарову беатифицировали (причислили к блаженным), а это значит, что история жительницы Кошице – документально подтверждена.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты зашли на территорию Киевской области в первые дни вторжения, они пытались захватить Киев, но потерпели поражение.
2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона нашли сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.
Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторых похоронили в братских могилах. В частности, в Буче была найдена братская могила возле храма Святого апостола Андрея Первозванного, из нее достали 117 тел, в том числе 30 женщин и двух детей.
Согласно данным Национальной полиции Украины на 14 июня, за время полномасштабного вторжения России оккупанты убили более 12 тыс. мирных граждан, только в Киевской области погибло более 1500 гражданских.