Миф о русском солдате рухнул, разницы с солдатами гитлеровской Германии нет – Невзоров

"Завершился, рухнул полностью миф о русском солдате, когда выяснилось, что русские солдаты вели себя абсолютно точно так же, как вели себя солдаты нацистской, гитлеровской Германии, что разницы не было", – сказал Невзоров.

Он отметил, что это подтверждает произошедшее в Буче Киевской области.

"Это не чья-то фантазия, это, естественно, не инсценировка, естественно, не провокация – это прямая стилистика действия российских войск на таких [оккупированных] территориях", – считает публицист.

Невзоров в этом контексте вспомнил историю, произошедшую в 1944 году в словацком населенном пункте Кошице.

"В 1944 году краснознаменная сталинская армия, освобождая Кошице, естественно, принялась там насиловать всех, до кого могла дотянуться. И одна только девочка не раздвинула ноги, несмотря на побои. Это была Анна Колесарова, и ее тут же расх...рачили из автоматов "воины-освободители", – объяснил он.

Невзоров подчеркнул, что впоследствии Колесарову беатифицировали (причислили к блаженным), а это значит, что история жительницы Кошице – документально подтверждена.

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