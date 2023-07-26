Минирование оккупантами ЗАЭС является угрозой для всего региона – Госдеп США

"Такая жестокая и нестабильная деятельность рядом, в такой непосредственной близости от атомной электростанции – в этом случае ЗАЭС – невероятно небезопасна. Это подвергает опасности ближайший регион", – сказал спикер.

Он заявил, что США продолжают призывать прекратить такую деятельность вблизи ЗАЭС.

Контекст:

ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных в начале марта 2022 года и с тех пор находится под их контролем.

С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.

В сентябре на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси, после чего на ЗАЭС остались сотрудники агентства. Они периодически меняются.

Украина настаивает на выводе российских оккупантов со станции. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что, пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".