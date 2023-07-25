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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты перевели энергоблок ЗАЭС в состояние "горячей остановки", чтобы поддерживать режим ядерного шантажа – ГУР Минобороны

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В ГУР Минобороны отметили, что "горячая остановка" блока несет в себе больше опасности с точки зрения техногенной катастрофы
В ГУР Минобороны отметили, что "горячая остановка" блока несет в себе больше опасности с точки зрения техногенной катастрофы
Фото: EPA

Необходимости в переводе энергоблока Запорожской атомной электростанции в состояние "горячей остановки" нет, это является нарушением норм безопасности. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире общенационального телемарафона, который транслировал канал "Рада" 25 июля.

"Огромный атомный объект внутри Европы захвачен террористами, удерживается и используется, по сути, как военная база сегодня. И, конечно, с нарушением всех норм безопасности, ядерного законодательства, международного права. Пока там находятся оккупанты, угроза сохраняется. То, что происходит сегодня, когда четвертый блок запущен в режиме "горячей остановки", является абсолютным нарушением и норм безопасности, и украинского ядерного законодательства. И, главное, в этом нет никакой технической необходимости. Скорее наоборот. То есть это делается для того, чтобы поддерживать режим ядерного шантажа и оставлять возможность для реализации террористических задумок, которые будут иметь худшие последствия", – сказал он.

По словам Юсова, это не может "не вызывать возмущения и обеспокоенности".

"Слава богу, мы слышим новости, что эксперты МАГАТЭ увидели минирование территории вокруг ЗАЭС. Напомним, недавно ГУР Минобороны публиковало план, добытый у врага, минно-взрывных заграждений на территории самой станции. Будем надеяться, что пройдет время, будет прогресс и эксперты МАГАТЭ смогут увидеть что-то и внутри станции", – заявил Юсов.

Спикер ГУР отметил, что представители МАГАТЭ могут перемещаться на территории станции там, где им позволяют оккупанты.

"Агрессор водит их там, где хочет водить. Каждый маршрут на земле, и в блоках, и в других помещениях – они не могут пойти направо-налево или куда хотят. Есть видимая часть минирования, есть часть, которую они не видят. Видимую часть заранее согласованного маршрута, с большой вероятностью, просто убирают. Там, где не могут убрать, просто не пускают", – сказал он.

По его словам, пока со станции не будут выведены российские войска и она не вернется под контроль Украины, не будут возобновлены стандарты безопасности на ней.

Юсов также отметил, что "горячая остановка" блока несет в себе больше опасности с точки зрения техногенной катастрофы.

Контекст:

ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных в начале марта 2022 года и с тех пор работает под их контролем.

С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.

В сентябре на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси, после чего на ЗАЭС остались сотрудники агентства. Они периодически меняются.

Украина настаивает на выводе российских оккупантов со станции. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что, пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: разведка, Андрей Юсов, Запорожская АЭС, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, ЗАЭС
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