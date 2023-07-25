Оккупанты перевели энергоблок ЗАЭС в состояние "горячей остановки", чтобы поддерживать режим ядерного шантажа – ГУР Минобороны

В ГУР Минобороны отметили, что "горячая остановка" блока несет в себе больше опасности с точки зрения техногенной катастрофы Фото: EPA

"Огромный атомный объект внутри Европы захвачен террористами, удерживается и используется, по сути, как военная база сегодня. И, конечно, с нарушением всех норм безопасности, ядерного законодательства, международного права. Пока там находятся оккупанты, угроза сохраняется. То, что происходит сегодня, когда четвертый блок запущен в режиме "горячей остановки", является абсолютным нарушением и норм безопасности, и украинского ядерного законодательства. И, главное, в этом нет никакой технической необходимости. Скорее наоборот. То есть это делается для того, чтобы поддерживать режим ядерного шантажа и оставлять возможность для реализации террористических задумок, которые будут иметь худшие последствия", – сказал он.

По словам Юсова, это не может "не вызывать возмущения и обеспокоенности".

"Слава богу, мы слышим новости, что эксперты МАГАТЭ увидели минирование территории вокруг ЗАЭС. Напомним, недавно ГУР Минобороны публиковало план, добытый у врага, минно-взрывных заграждений на территории самой станции. Будем надеяться, что пройдет время, будет прогресс и эксперты МАГАТЭ смогут увидеть что-то и внутри станции", – заявил Юсов.

Спикер ГУР отметил, что представители МАГАТЭ могут перемещаться на территории станции там, где им позволяют оккупанты.

"Агрессор водит их там, где хочет водить. Каждый маршрут на земле, и в блоках, и в других помещениях – они не могут пойти направо-налево или куда хотят. Есть видимая часть минирования, есть часть, которую они не видят. Видимую часть заранее согласованного маршрута, с большой вероятностью, просто убирают. Там, где не могут убрать, просто не пускают", – сказал он.

По его словам, пока со станции не будут выведены российские войска и она не вернется под контроль Украины, не будут возобновлены стандарты безопасности на ней.

Юсов также отметил, что "горячая остановка" блока несет в себе больше опасности с точки зрения техногенной катастрофы.