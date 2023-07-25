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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты РФ незаконно перевели энергоблок ЗАЭС в состояние "горячей остановки" – "Энергоатом"

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ЗАЭС под оккупацией российских военных с начала марта 2022 года
ЗАЭС под оккупацией российских военных с начала марта 2022 года
Фото: EPA

На временно оккупированной Запорожской атомной электростанции 24 июля перевели энергоблок №4 в состояние "горячей остановки". Это является нарушением ядерного законодательства Украины. Об этом сообщила пресс-служба "Энергоатома".

"Такие действия являются грубым нарушением требований лицензии на эксплуатацию этой ядерной установки. Сейчас эксплуатация энергоблока №4 ЗАЭС должна осуществляться исключительно в состоянии "холодной остановки", – отметили в "Энергоатоме".

В компании подчеркнули, что перевод четвертого энергоблока в "горячую остановку" является риском для ядерной и радиационной безопасности из-за длительного простоя оборудования, отсутствия надлежащего регламентного технического обслуживания, а также ремонта.

Президент "Энергоатома" Петр Котин обратился в Министерство иностранных дел Украины, отметив необходимость призвать МАГАТЭ воздействовать на оккупационную администрацию ЗАЭС для перевода всех энергоблоков станции в состояние "холодной остановки" и распространить соответствующую ноту среди стран – членов агентства.

Контекст:

ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных в начале марта 2022 года и с тех пор работает под их контролем.

С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.

В сентябре на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси, после чего на ЗАЭС остались сотрудники агентства. Они периодически меняются.

Украина настаивает на выводе российских оккупантов со станции. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что, пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, оккупация, радиация, Энергоатом, МАГАТЭ, война России против Украины, безопасность, электростанция, нарушение, Петр Котин, ЗАЭС
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