Оккупанты РФ незаконно перевели энергоблок ЗАЭС в состояние "горячей остановки" – "Энергоатом"

"Такие действия являются грубым нарушением требований лицензии на эксплуатацию этой ядерной установки. Сейчас эксплуатация энергоблока №4 ЗАЭС должна осуществляться исключительно в состоянии "холодной остановки", – отметили в "Энергоатоме".
В компании подчеркнули, что перевод четвертого энергоблока в "горячую остановку" является риском для ядерной и радиационной безопасности из-за длительного простоя оборудования, отсутствия надлежащего регламентного технического обслуживания, а также ремонта.
Президент "Энергоатома" Петр Котин обратился в Министерство иностранных дел Украины, отметив необходимость призвать МАГАТЭ воздействовать на оккупационную администрацию ЗАЭС для перевода всех энергоблоков станции в состояние "холодной остановки" и распространить соответствующую ноту среди стран – членов агентства.
ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных в начале марта 2022 года и с тех пор работает под их контролем.
С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.
В сентябре на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси, после чего на ЗАЭС остались сотрудники агентства. Они периодически меняются.
Украина настаивает на выводе российских оккупантов со станции. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что, пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".