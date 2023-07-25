Оккупанты РФ незаконно перевели энергоблок ЗАЭС в состояние "горячей остановки" – "Энергоатом"

ЗАЭС под оккупацией российских военных с начала марта 2022 года Фото: EPA

"Такие действия являются грубым нарушением требований лицензии на эксплуатацию этой ядерной установки. Сейчас эксплуатация энергоблока №4 ЗАЭС должна осуществляться исключительно в состоянии "холодной остановки", – отметили в "Энергоатоме".

В компании подчеркнули, что перевод четвертого энергоблока в "горячую остановку" является риском для ядерной и радиационной безопасности из-за длительного простоя оборудования, отсутствия надлежащего регламентного технического обслуживания, а также ремонта.

Президент "Энергоатома" Петр Котин обратился в Министерство иностранных дел Украины, отметив необходимость призвать МАГАТЭ воздействовать на оккупационную администрацию ЗАЭС для перевода всех энергоблоков станции в состояние "холодной остановки" и распространить соответствующую ноту среди стран – членов агентства.