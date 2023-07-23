Он отметил, что в связи с этим определенный Программой развития ООН и Всемирным банком ущерб энергетике Украины, нанесенный в связи с российско-украинской войной, в размере примерно $11 млрд достаточно условный.
"Это достаточно условная цифра. Она не учитывает временно оккупированных мощностей. Например, как считать ЗАЭС? Мы не считаем, что она уничтожена. Мы считаем, что этот актив есть, но фактически его нет в энергосистеме. То есть если считать только стоимость одной ЗАЭС, то это примерно $30–40 млрд", – сказал Галущенко.
Министр добавил, что оценить объем разрушений на станции сложно, поскольку у Украины нет физического доступа к ней.
ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных в начале марта 2022 года и с тех пор находится под их контролем.
С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.
В сентябре на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси, после чего на ЗАЭС остались сотрудники агентства. Они периодически меняются.
Украина настаивает на выводе российских оккупантов со станции. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что, пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".