ЗАЭС была оккупирована в начале полномасштабного вторжения РФ в 2022 году Фото: EPA

Он отметил, что в связи с этим определенный Программой развития ООН и Всемирным банком ущерб энергетике Украины, нанесенный в связи с российско-украинской войной, в размере примерно $11 млрд достаточно условный.

"Это достаточно условная цифра. Она не учитывает временно оккупированных мощностей. Например, как считать ЗАЭС? Мы не считаем, что она уничтожена. Мы считаем, что этот актив есть, но фактически его нет в энергосистеме. То есть если считать только стоимость одной ЗАЭС, то это примерно $30–40 млрд", – сказал Галущенко.

Министр добавил, что оценить объем разрушений на станции сложно, поскольку у Украины нет физического доступа к ней.