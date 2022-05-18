Министр финансов США призвала усилить поддержку Украины

Она заявила, что США вместе с Евросоюзом ввели против РФ многосторонние санкции и в случае продолжения войны ограничительные меры будут усиливаться.
"Теперь нам нужно расширить наше сотрудничество, чтобы усилить поддержку Украины. Неотложные потребности Украины в финансировании значительны. Благодаря изобретательности и смелости украинских чиновников их правительство продолжает функционировать. Но в те месяцы, пока сбор налогов не возобновится в прежнем темпе, Украине потребуется бюджетное финансирование для выплат военным, госслужащим и пенсионерам, а также для функционирования экономики, удовлетворяющей основные потребности граждан", – сказала она.
Йеллен отметила, что в ближайшее время украинскому правительству нужно будет заняться ремонтом и восстановлением критически важных сервисов.
"В конце концов, Украине потребуются масштабная поддержка и частные инвестиции для реконструкции и восстановления, сродни задаче по восстановлению Европы после 1945 года. Украине придется делать это шаг за шагом, но мы можем помочь сегодня, признать и подготовиться к этому. Ясно, что двусторонней и многосторонней поддержки, объявленной до сих пор, будет недостаточно для удовлетворения потребностей Украины даже в краткосрочной перспективе", – сказала министр.
Она напомнила, что президент США Джо Байден призвал Конгресс США предоставить дополнительные $33 млрд на помощь в области безопасности, экономики и гуманитарную помощь.
"Я искренне прошу всех наших партнеров присоединиться к нам в увеличении финансовой поддержки Украины. Наши совместные усилия имеют решающее значение для обеспечения победы украинской демократии над путинской агрессией", – подчеркнула Йеллен.
21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что страна из-за войны нуждается в $7 млрд финансовой поддержки ежемесячно.
По словам министра финансов Украины Сергея Марченко, в апреле дефицит госбюджета страны составил 125 млрд грн.
Для восстановления экономики Украины после войны потребуются сотни миллиардов долларов, считает Марченко.
12 мая министр заявлял, что на войну с РФ Украина вынуждена была потратить 245,1 млрд грн (около $8,3 млрд).