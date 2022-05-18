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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Министр финансов США призвала усилить поддержку Украины

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Йеллен: Неотложные потребности Украины в финансировании значительны
Йеллен: Неотложные потребности Украины в финансировании значительны
Фото: EPA

Министр финансов США Джанет Йеллен во время выступления на Брюссельском экономическом форуме 17 мая призвала другие государства больше помогать Украине. Ее речь опубликована на сайте министерства.

Она заявила, что США вместе с Евросоюзом ввели против РФ многосторонние санкции и в случае продолжения войны ограничительные меры будут усиливаться.

"Теперь нам нужно расширить наше сотрудничество, чтобы усилить поддержку Украины. Неотложные потребности Украины в финансировании значительны. Благодаря изобретательности и смелости украинских чиновников их правительство продолжает функционировать. Но в те месяцы, пока сбор налогов не возобновится в прежнем темпе, Украине потребуется бюджетное финансирование для выплат военным, госслужащим и пенсионерам, а также для функционирования экономики, удовлетворяющей основные потребности граждан", – сказала она.

Йеллен отметила, что в ближайшее время украинскому правительству нужно будет заняться ремонтом и восстановлением критически важных сервисов.

"В конце концов, Украине потребуются масштабная поддержка и частные инвестиции для реконструкции и восстановления, сродни задаче по восстановлению Европы после 1945 года. Украине придется делать это шаг за шагом, но мы можем помочь сегодня, признать и подготовиться к этому. Ясно, что двусторонней и многосторонней поддержки, объявленной до сих пор, будет недостаточно для удовлетворения потребностей Украины даже в краткосрочной перспективе", – сказала министр.

Она напомнила, что президент США Джо Байден призвал Конгресс США предоставить дополнительные $33 млрд на помощь в области безопасности, экономики и гуманитарную помощь.

"Я искренне прошу всех наших партнеров присоединиться к нам в увеличении финансовой поддержки Украины. Наши совместные усилия имеют решающее значение для обеспечения победы украинской демократии над путинской агрессией", – подчеркнула Йеллен.

Контекст:

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что страна из-за войны нуждается в $7 млрд финансовой поддержки ежемесячно.

По словам министра финансов Украины Сергея Марченко, в апреле дефицит госбюджета страны составил 125 млрд грн.

Для восстановления экономики Украины после войны потребуются сотни миллиардов долларов, считает Марченко.

12 мая министр заявлял, что на войну с РФ Украина вынуждена была потратить 245,1 млрд грн (около $8,3 млрд).

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, экономика, финансовая помощь, война России против Украины, Джанет Йеллен, минфин США
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