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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мы все увидим решения". Зеленский провел второе за неделю заседание ставки верховного главнокомандующего

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Зеленский о заседании ставки: Думаю, что все вы понимаете, какие основные вопросы. Приняты и определенные решения
Зеленский о заседании ставки: Думаю, что все вы понимаете, какие основные вопросы. Приняты и определенные решения
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 2 сентября провел второе за неделю заседание ставки верховного главнокомандующего. Об этом он рассказал в своем вечернем обращении, расшифровка опубликована на сайте Офиса президента.

На заседании ставки присутствовали главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский, начальник Главного управления Минобороны Украины Кирилл Буданов, врио главы Службы безопасности Украины Василий Малюк, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. 

Докладывали на заседании командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, командующий войсками оперативного командования "Запад" Сергей Литвинов и командующий войсками оперативного командования "Юг" Андрей Ковальчук. 

"Думаю, что все вы понимаете, какие основные вопросы. Приняты и определенные решения. Я думаю, мы их все увидим. Рассмотрели сегодня также вопрос обеспечения наших военных, всесторонней поддержки Вооруженных сил Украины", – сказал Зеленский. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Предыдущее заседание ставки верховного главнокомандующего Зеленский провел 31 августа. Он не раскрывал деталей о вопросах, которые обсуждались.

В тот же день советник главы ОП Михаил Подоляк сообщал, что Украина будет атаковать российские склады по всей линии фронта. "Мы обескровливаем, обезжириваем военные группировки РФ и постепенно оттесняем их со своей территории. Вот именно таким будет контрнаступление. Но не только на юге. Сегодня и на мелитопольском направлении это идет, и на харьковском направлении идет. И особенно идет активная оборона на донецко-луганском направлении", – говорил он. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Минобороны, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, Денис Монастырский, доклад, Андрей Ковальчук, Валерий Залужный, Алексей Данилов, Василий Малюк, обращение, Кирилл Буданов, Александр Сырский, контрнаступление
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