"Мы все увидим решения". Зеленский провел второе за неделю заседание ставки верховного главнокомандующего

На заседании ставки присутствовали главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский, начальник Главного управления Минобороны Украины Кирилл Буданов, врио главы Службы безопасности Украины Василий Малюк, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Докладывали на заседании командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, командующий войсками оперативного командования "Запад" Сергей Литвинов и командующий войсками оперативного командования "Юг" Андрей Ковальчук.

"Думаю, что все вы понимаете, какие основные вопросы. Приняты и определенные решения. Я думаю, мы их все увидим. Рассмотрели сегодня также вопрос обеспечения наших военных, всесторонней поддержки Вооруженных сил Украины", – сказал Зеленский.

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Контекст:

Предыдущее заседание ставки верховного главнокомандующего Зеленский провел 31 августа. Он не раскрывал деталей о вопросах, которые обсуждались.

В тот же день советник главы ОП Михаил Подоляк сообщал, что Украина будет атаковать российские склады по всей линии фронта. "Мы обескровливаем, обезжириваем военные группировки РФ и постепенно оттесняем их со своей территории. Вот именно таким будет контрнаступление. Но не только на юге. Сегодня и на мелитопольском направлении это идет, и на харьковском направлении идет. И особенно идет активная оборона на донецко-луганском направлении", – говорил он.