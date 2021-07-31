На Донбассе ранение получил украинский военнослужащий – командование

"Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников. [...] В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. После оказания медицинской помощи воина доставили в лечебное учреждение. Состояние раненого – средней тяжести", – говорится в сообщении.

В районе какого именно населенного пункта пострадал украинский военный, не уточняется.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ", – подчеркнули в оперативно-тактической группировке "Восток".