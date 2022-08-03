На оккупированной территории Херсонской области столкнулись грузовик с "Градом" и легковой автомобиль, пострадало восемь человек – полиция

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году россияне оккупировали часть Херсонской области и, по данным украинской разведки, планируют провести "референдум" для "легализации" оккупационных администраций. В Совете национальной безопасности США заявляли, что Россия планирует новую попытку аннексии украинских территорий (не только Херсонской области) по сценарию, который применяла в 2014 году с Крымом.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

2 августа врио главы Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий сообщал, что ВСУ освободили уже 53 населенных пункта в Херсонской области.