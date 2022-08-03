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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На оккупированной территории Херсонской области столкнулись грузовик с "Градом" и легковой автомобиль, пострадало восемь человек – полиция

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В ДТП пострадали мирные жители
В ДТП пострадали мирные жители
Фото: depositphotos.com

На временно оккупированной территории Херсонской области произошло ДТП с участием военного автомобиля "Урал" российской армии и автомобиля Volkswagen. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции в Facebook 2 августа.

"На объездной дороге вблизи города Берислав произошло ДТП с участием грузового военного автомобиля оккупационных войск России "Урал" с системой залпового огня "Град" и автомобиля Volkswagen. В результате аварии травмированы восемь пассажиров Volkswagen", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/khersonpolice.official/posts/pfbid028xczBuorHQ7oG5GT6ESf7jD73sbRngELm48Cf9tHQSxrfSh21SdZmp8SGtjcX6Bfl

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году россияне оккупировали часть Херсонской области и, по данным украинской разведки, планируют провести "референдум" для "легализации" оккупационных администраций. В Совете национальной безопасности США заявляли, что Россия планирует новую попытку аннексии украинских территорий (не только Херсонской области) по сценарию, который применяла в 2014 году с Крымом.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

2 августа врио главы Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий сообщал, что ВСУ освободили уже 53 населенных пункта в Херсонской области.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: ДТП, полиция, Херсонская область, Град, война России против Украины
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