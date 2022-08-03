ВСУ нанесли удар по пункту базирования оккупантов в Чернобаевке – ОК "Юг"

"Ракетно-артиллерийскими подразделениями нанесен огневой удар по Чернобаевке, где расположен пункт базирования оккупационных войск", – говорится в сообщении.
В целом 2 августа украинская авиация нанесла три удара по опорным пунктам и один – по скоплению вооружения и техники.
"В настоящее время подтвержденные потери врага составляют 20 рашистов, два танка Т-72, гаубицу "Мста-Б", еще четыре единицы автомобильной и бронированной техники. Окончательные потери врага доразведываются", – сообщили в ОК "Юг".
Украинские военные неоднократно обстреливали российских оккупантов в Чернобаевке.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году россияне оккупировали часть Херсонской области и, по данным украинской разведки, планируют провести "референдум" для "легализации" оккупационных администраций. В Совете национальной безопасности США заявляли, что Россия планирует новую попытку аннексии украинских территорий (не только Херсонской области) по сценарию, который применяла в 2014 году с Крымом.
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.
Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.
2 августа врио главы Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий сообщал, что ВСУ освободили уже 53 населенных пункта в Херсонской области.