ВСУ нанесли удар по пункту базирования оккупантов в Чернобаевке – ОК "Юг"

"Ракетно-артиллерийскими подразделениями нанесен огневой удар по Чернобаевке, где расположен пункт базирования оккупационных войск", – говорится в сообщении.

В целом 2 августа украинская авиация нанесла три удара по опорным пунктам и один – по скоплению вооружения и техники.

"В настоящее время подтвержденные потери врага составляют 20 рашистов, два танка Т-72, гаубицу "Мста-Б", еще четыре единицы автомобильной и бронированной техники. Окончательные потери врага доразведываются", – сообщили в ОК "Юг".