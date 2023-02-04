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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На саммите Украина – ЕС обсудили усиление коллективного давления на РФ, чтобы она вывела войска из Украины – заявление

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Саммит Украина ЕС прошел 3 февраля
Саммит Украина – ЕС прошел 3 февраля
Фото: EPA

Учасники саммита Украина – ЕС, который прошел в Киеве 3 февраля, обсудили коллективное давление на РФ с целью заставить ее вывести войска с территории Украины. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита, опубликованном на сайте президента Украины.

"Мы обсудили, как поддерживать Украину и как усилить коллективное давление на Россию, чтобы она прекратила свою агрессивную войну и вывела свои войска из Украины", – говорится в заявлении.

В документе указано, что ЕС еще больше усилил и расширил ограничительные меры против России, в частности, путем принятия девятого пакета санкций и введения международного ограничения цен на нефть и нефтепродукты.

"ЕС готов продолжать усиливать ограничительные меры в тесной координации и сотрудничестве с глобальными партнерами, одновременно обеспечивая их эффективное внедрение, предотвращая обход санкций и содействию этому. В этом контексте ЕС повторяет свой призыв ко всем странам присоединиться к санкциям ЕС", – заявили участники саммита.

Контекст:

Последний на данный момент, девятый, пакет санкций против России из-за ее полномасштабного военного вторжения в Украину Еврокомиссия представила 7 декабря 2022 года, Совет ЕС окончательно утвердил его 16 декабря.

Зеленский ожидает, что новый пакет санкций Европейского союза будет более эффективным, чем предыдущие. В то же время 23 января 2023 года польское агентство PAP со ссылкой на представителя Польши в ЕС Анджея Садоса сообщило, что в Еврокомиссии затормозилась работа над 10-м пакетом санкций против России и еще одним – против Беларуси.

3 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что 10-й пакет санкций против России Евросоюз намерен утвердить до 24 февраля. По ее словам, объем ограничений – €10 млрд.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, санкции, война России против Украины, Евросоюз
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