На саммите Украина – ЕС обсудили усиление коллективного давления на РФ, чтобы она вывела войска из Украины – заявление

"Мы обсудили, как поддерживать Украину и как усилить коллективное давление на Россию, чтобы она прекратила свою агрессивную войну и вывела свои войска из Украины", – говорится в заявлении.

В документе указано, что ЕС еще больше усилил и расширил ограничительные меры против России, в частности, путем принятия девятого пакета санкций и введения международного ограничения цен на нефть и нефтепродукты.

"ЕС готов продолжать усиливать ограничительные меры в тесной координации и сотрудничестве с глобальными партнерами, одновременно обеспечивая их эффективное внедрение, предотвращая обход санкций и содействию этому. В этом контексте ЕС повторяет свой призыв ко всем странам присоединиться к санкциям ЕС", – заявили участники саммита.