На востоке России осквернили могилы солдат, которых ликвидировали в Украине

По данным Следкома, 29 июля в соцсетях появились данные о том, что в Борзе Забайкальского края повредили могилы военнослужащих, принимавших участие в войне в Украине. По данному факту возбудили уголовное дело по статье "уничтожение либо повреждение воинских захоронений".

Снимки поврежденных могил опубликовало издание "7х7 – Горизонтальная Россия" в Telegram. Судя по ним, неизвестные вырвали элементы с оградки, разбросали венки, а сами могилы измазали краской.

31 июля в Следкоме сообщили, что установили причастность к случившемуся пятерых подростков в возрасте от 15 до 17 лет. Следователи допросили подростков, их показания проверены на месте происшествия.