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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На востоке России осквернили могилы солдат, которых ликвидировали в Украине

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На Забайкалье повредили могилы российских оккупантов, погибших в Украине
На Забайкалье повредили могилы российских оккупантов, погибших в Украине
Фото: 7х7 — Горизонтальная Россия / Telegram

На российском Забайкалье возбудили уголовное дело из-за осквернения могил российских военнослужащих, ликвидированных на войне в Украине. Об этом 30 июля сообщило местное издание "Забайкальский рабочий", ссылаясь на Следственный комитет России по Забайкальскому краю.

По данным Следкома, 29 июля в соцсетях появились данные о том, что в Борзе Забайкальского края повредили могилы военнослужащих, принимавших участие в войне в Украине. По данному факту возбудили уголовное дело по статье "уничтожение либо повреждение воинских захоронений".

Снимки поврежденных могил опубликовало издание "7х7 – Горизонтальная Россия" в Telegram. Судя по ним, неизвестные вырвали элементы с оградки, разбросали венки, а сами могилы измазали краской.

31 июля в Следкоме сообщили, что установили причастность к случившемуся пятерых подростков в возрасте от 15 до 17 лет. Следователи допросили подростков, их показания проверены на месте происшествия.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, война, война России против Украины, могила, российские оккупанты
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