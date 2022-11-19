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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На войне погиб киевский активист Сергей Миронов, автор блога об исторических зданиях столицы

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После начала вторжения РФ в Украину Миронов вступил в тероборону
После начала вторжения РФ в Украину Миронов вступил в тероборону
Фото: vanishing_kiev / Instagram

Во время боевых действий на Донбассе погиб киевский экскурсовод и активист Сергей Миронов, автор блога "Исчезающий Киев". Об этом сообщили издания The Village, БЖ и "Хмарочос".

Миронов самостоятельно реставрировал двери и окна в старых киевских домах, чтобы сохранить их от разрушения. В киевских изданиях вышло несколько материалов об этом.

https://www.facebook.com/bzh.life/posts/pfbid02WKtY6Y7hkbBVCziT8JmVWKmic7Lr3B6urpmFyHWCTjN6C5Afyp8HKvz3fqDAiRTnl

"Сергей любил Киев, изучал его детали, историю, на днях просиживал в библиотеках, выискивая и сопоставляя исторические данные, лазил по заброшкам в поисках свидетельств историй, занимался городской археологией и складывал это в один большой пазл киевской мозаики. Я еще не встречала более увлеченного человека...", – написала о нем основательница Dovkola.media Алена Деньга.

Она отметила, что год назад Миронов начал собственноручно реставрировать двери и окна в старых киевских домах, делал это за свой счет, просто потому, что не мог пройти мимо "исчезающего Киева", хотел его сохранить, показать, помочь почувствовать

https://www.facebook.com/alena.denga/posts/pfbid035nt1FKP3pm4ZtoFJM7KipQq7LNbDtJXk5fdE8sHiUDyEaSMbH2H6oHUSCyDcjhuol

Его экскурсии были уникальными, вспоминает в Telegram солистка группы Zwintar Саша Кладбище. 

"Меня поразила его эрудированность, его любовь к Киеву, уникальные неповторимые знания, умение держать публику. Я не помню ни одной аналогичной экскурсии, и она оказала большое влияние на мое восприятие Киева. В такие мгновения как никогда остро ощущаешь этот подлый контраст. Зеки-убийцы с той стороны и уникальные художники с нашей. Люди, которым нет аналогов. Специалисты очень узкого профиля", – написала она.

В первые дни полномасштабного вторжения Миронов пошел добровольцем защищать Украину, вступив в ряды теробороны. Его подразделение воевало на востоке. 

Несколько дней назад он получил ранения, от которых скончался в госпитале, сообщила Деньга.

Последний пост в Instagram Миронова опубликован 11 ноября.

"Что вы знаете о страхе?.. Разрывы все ближе и ближе – они медленно ползут к тебе. Все больше и больше земли сыпется на твою голову. Все громче свистят осколки. Корректировщик, что сутками висит в небе над твоей головой, просто делает свою работу. Каждый следующий хлопок может быть последним в твоей жизни, но что ты можешь предпринять? Пронесет-не-пронесет", – написал военный.

Теги: Киев, некролог, история, активист, война России против Украины, архитектура
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