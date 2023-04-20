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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Наев обсудил с канадским коллегой ситуацию на фронте и тренировки украинских военных

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Наев рассказал Очтолони, как действует его Командование в общей системе управления ВСУ
Наев рассказал Очтолони, как действует его Командование в общей системе управления ВСУ
Фото: НОВИНИ КОС ЗСУ / Telegram

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев встретился с командующим Объединенными силами ВС Канады Бобом Очтолони. Об этом сообщила в Telegram 20 апреля пресс-служба командования ОС ВСУ.

Наев рассказал коллеге об оперативной ситуации на фронте, а также ознакомил его с основными задачами и функциями командования ОС в общей системе управления Вооруженными силами Украины во время полномасштабной агрессии РФ.

В ходе разговора стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества, в том числе – возобновление сотрудничества с представителями тренировочных миссий ВС Канады и продолжение консультативно-совещательной помощи от Канады ВСУ, включая командование Объединенных сил.

"Надеюсь, что мы будем и дальше продолжать обмен опытом, наращивая и внедряя новые элементы подготовки личного состава нашего командования с участием канадских инструкторов. Уверен, что это поможет нашим военнослужащим победить противника на поле боя", – заявил Наев.

Контекст:

Канада последовательно поддерживает Украину, в 2022 году она выделила более 5 млрд канадских долларов ($3,76 млрд) на военную, финансовую, гуманитарную помощь, сказано на сайте правительства страны. В частности, она включает ЗРК NASAMS с соответствующими боеприпасами, 39 боевых бронированных машин поддержки, противотанковое оружие, гаубицы M777 и боеприпасы к ним.

Кроме того, Канада входит в коалицию по предоставлению Украине западных танков. Страна доставила в Европу четыре Leopard и анонсировала поставку еще четырех.

24 февраля 2023 года правительство Канады заявило о выделении Украине дополнительной помощи в сфере безопасности на 32 млн канадских долларов ($23 млн). 

Теги: Канада, военные, ВСУ, война России против Украины, Сергей Наев, сотрудничество
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