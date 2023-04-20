Наев обсудил с канадским коллегой ситуацию на фронте и тренировки украинских военных

Наев рассказал Очтолони, как действует его Командование в общей системе управления ВСУ Фото: НОВИНИ КОС ЗСУ / Telegram

Наев рассказал коллеге об оперативной ситуации на фронте, а также ознакомил его с основными задачами и функциями командования ОС в общей системе управления Вооруженными силами Украины во время полномасштабной агрессии РФ.

В ходе разговора стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества, в том числе – возобновление сотрудничества с представителями тренировочных миссий ВС Канады и продолжение консультативно-совещательной помощи от Канады ВСУ, включая командование Объединенных сил.

"Надеюсь, что мы будем и дальше продолжать обмен опытом, наращивая и внедряя новые элементы подготовки личного состава нашего командования с участием канадских инструкторов. Уверен, что это поможет нашим военнослужащим победить противника на поле боя", – заявил Наев.