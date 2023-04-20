Наев обсудил с канадским коллегой ситуацию на фронте и тренировки украинских военных

Наев рассказал коллеге об оперативной ситуации на фронте, а также ознакомил его с основными задачами и функциями командования ОС в общей системе управления Вооруженными силами Украины во время полномасштабной агрессии РФ.
В ходе разговора стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества, в том числе – возобновление сотрудничества с представителями тренировочных миссий ВС Канады и продолжение консультативно-совещательной помощи от Канады ВСУ, включая командование Объединенных сил.
"Надеюсь, что мы будем и дальше продолжать обмен опытом, наращивая и внедряя новые элементы подготовки личного состава нашего командования с участием канадских инструкторов. Уверен, что это поможет нашим военнослужащим победить противника на поле боя", – заявил Наев.
Канада последовательно поддерживает Украину, в 2022 году она выделила более 5 млрд канадских долларов ($3,76 млрд) на военную, финансовую, гуманитарную помощь, сказано на сайте правительства страны. В частности, она включает ЗРК NASAMS с соответствующими боеприпасами, 39 боевых бронированных машин поддержки, противотанковое оружие, гаубицы M777 и боеприпасы к ним.
Кроме того, Канада входит в коалицию по предоставлению Украине западных танков. Страна доставила в Европу четыре Leopard и анонсировала поставку еще четырех.
24 февраля 2023 года правительство Канады заявило о выделении Украине дополнительной помощи в сфере безопасности на 32 млн канадских долларов ($23 млн).