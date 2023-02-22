Нардеп Рудык: Россия не исчезнет. У них будут семьи, которые будут вспоминать о своих погибших и культивировать желание реванша

"Нам нужно добиться восстановления территориальной целостности нашего государства. Но Россия-то останется. Пусть она, там, распадется... Всякие разные есть интерпретации, что будет. Россия останется. Их общество, которое, вы знаете, относится к нам... Мы все удивлялись... Помните, год-два-три назад делали социологические срезы отношения украинцев к россиянам и россиян – к украинцам? Критически не соответствовавшие друг другу. Несмотря на то, что война шла с 2014 года, у нас было огромное количество людей, которые продолжали относиться к ним как к "братьям", назовем это так. Мэр Смелы в начале вторжения искренне в каком-то прямом эфире рассказывал, что "мы думали, что вы братья". Ну какие "братья"? С 2014 года идет война. Уже можно было как-то так, более адекватно, относиться к этой ситуации", – заявил он.

По мнению Рудыка, таких людей было много среди украинцев, и "только сейчас люди начинают понимать – понятно, под влиянием каких-то жестких обстоятельств, – что это не так".

"А у них системно раскручивалась эта история многие годы. Куда она исчезнет? Не исчезнет. Сейчас их там 130 тыс. лежат в нашей земле. Надеюсь, до конца этого года будет лежать втрое больше. Но у них останутся семьи, которые будут вспоминать об этих своих погибших, они будут культивировать желание реванша. И это будет вторая часть. Я думаю, что мы можем максимум рассчитывать на восстановление территориальной целостности нашего государства, но это не означает победу", – добавил он.

Нардеп подчеркнул, что Украине нужно восстанавливать территориальную целостность, "но помнить, что пока Москва не падет, мы всегда будем жить в состоянии как минимум повышенной опасности, а как максимум – постоянных военных конфликтов с ней".

Нардеп Рудык: 24 февраля военком мне говорит: "Призвать нардепа – это уголовная ответственность. Ни за что. Никогда". Я отвечаю: "Добрый человек, орки под Киевом. О какой ответственности ты говоришь?" Читайте полную версию интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube