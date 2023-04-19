ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Найден способ дополнительной верификации украинских военных, находящихся в плену России – Лубинец

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Лубинец рассказал, что к верификации привлекут КНИИСЭ
Лубинец рассказал, что к верификации привлекут КНИИСЭ
Фото: Дмитро Лубінець / Facebook

Украина нашла способ верификации своих военных, которые находятся в плену российских оккупантов, с привлечением Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ). Об этом заявил 19 апреля в Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Нашли способ дополнительной верификации украинских военных, находящихся в плену РФ. [...] Родственники будут обращаться в офис уполномоченного, мы обращаемся в КНИИСЭ, институт будет делать экспертизу на основании фотографий и давать результаты экспертизы. Если она покажет, что это один и тот же человек, то это будет основанием дополнительно верифицировать находящегося в плену военного", – написал омбудсмен.

Он отметил, что "помимо подтверждения личности, экспертиза может предоставлять выводы о моральном ущербе граждан, которые находятся в плену".

"Эту идею поддержали на уровне координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, поэтому в рамках законодательства Украины будем нарабатывать новые методы поиска и верификации наших граждан", – объяснил Лубинец.

Он рассказал, что подписал сегодня с КНИИСЭ меморандум о сотрудничестве, а с директором института Александром Рувиным договорился "о сотрудничестве в сфере обеспечения гарантий государственной защиты конституционных прав и свобод граждан, углубленном взаимодействии в области технического и информационного обеспечения проведения судебных экспертиз и экспертных исследований".

https://www.facebook.com/dmytro.lubinets/posts/pfbid07JZ7etudCNPdF8CrmEtioeZ1dtF8FK8P9A4BdtqKweAAWs6SYwJb34nU9a4HjGT8l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Украина с начала полномасштабного вторжения РФ в феврале прошлого года вернула домой из российского плена 2235 украинцев, сообщил 18 апреля президент Украины Владимир Зеленский. "Помним обо всех. Вернем каждого и каждую", – заявил глава государства.

Последний обмен состоялся 16 апреля, было освобождено 130 украинских военных, 48 из них считались пропавшими без вести.

Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".

18 апреля уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко сообщал, что пропавшими без вести считаются около 7 тыс. украинских военных.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, военные, плен, пленные, экспертиза, украинцы, омбудсмен, война России против Украины, Дмитрий Лубинец
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Использует 20 флаконов лака и ничего не может делать сама. Как выглядит женщина с самыми длинными ногтями, которые отращивала 25 лет. Видео
  Использует 20 флаконов лака и ничего не может делать сама. Как выглядит женщина с самыми длинными ногтями, которые отращивала 25 лет. Видео
Галина ГРИШИНА
Подтяжки кожи ультразвуком и микроиглы для уменьшения жира. Что еще делает жена Байдена, чтобы выглядеть "невероятно молодо" в 71 год
Подтяжки кожи ультразвуком и микроиглы для уменьшения жира. Что еще делает жена Байдена, чтобы выглядеть "невероятно молодо" в 71 год
Галина ГРИШИНА
"Люблю безумно". Украинская пиарщица рассекретила свой роман с министром Кулебой
"Люблю безумно". Украинская пиарщица рассекретила свой роман с министром Кулебой
Организатор концертов Сердючки в США прокомментировал перенос мероприятий из-за новых правил выезда артистов за границу
Организатор концертов Сердючки в США прокомментировал перенос мероприятий из-за новых правил выезда артистов за границу
Галина ГРИШИНА
"Хуже всего когда творчество не вызывает эмоций". Потап объяснил, зачем выпустил песню о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами"
"Хуже всего – когда творчество не вызывает эмоций". Потап объяснил, зачем выпустил песню о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами"
Галина ГРИШИНА
Кунаки после расставания с Касселем снялась на пляже и рассказала, кто ее фотографировал
Кунаки после расставания с Касселем снялась на пляже и рассказала, кто ее фотографировал
Галина ГРИШИНА
Панкейки на молоке. Четыре главных правила, чтобы они получились пышными и нежными
Панкейки на молоке. Четыре главных правила, чтобы они получились пышными и нежными
Галина ГРИШИНА
Tarabarova в третий раз стала матерью и показала первое фото с новорожденной дочерью
Tarabarova в третий раз стала матерью и показала первое фото с новорожденной дочерью
Галина ГРИШИНА
Потап рассказал, зачем в шоу-бизнесе на самом деле распускают слухи о его разводе с Каменских
Потап рассказал, зачем в шоу-бизнесе на самом деле распускают слухи о его разводе с Каменских
Галина ГРИШИНА
Всего три действия кардинально изменят привычный образ. Модный блогер показала эффектный способ носить кардиган. Видео
Всего три действия кардинально изменят привычный образ. Модный блогер показала эффектный способ носить кардиган. Видео
Галина ГРИШИНА
Ефросинина: Я хочу станцевать на прахе Путина свой лучший танец
Ефросинина: Я хочу станцевать на прахе Путина свой лучший танец
Галина ГРИШИНА
"Самый лучший бывший". 38-летняя Каминская показала, как 11 лет назад выходила замуж за своего первого мужа
"Самый лучший бывший". 38-летняя Каминская показала, как 11 лет назад выходила замуж за своего первого мужа
Галина ГРИШИНА
Пять "секретных ингредиентов", благодаря которым котлеты получаются сочными. Добавьте их в фарш, и "все будут просить рецепт"
Пять "секретных ингредиентов", благодаря которым котлеты получаются сочными. Добавьте их в фарш, и "все будут просить рецепт"
Галина ГРИШИНА
"Подбегала к каждому украинскому флагу поблагодарить". 47-летняя Падалко пробежала Бостонский марафон в поддержку Украины
"Подбегала к каждому украинскому флагу поблагодарить". 47-летняя Падалко пробежала Бостонский марафон в поддержку Украины
Галина ГРИШИНА
В ботфортах и полупрозрачном платье. 53-летняя Лопес показала свое самое свежее видео
В ботфортах и полупрозрачном платье. 53-летняя Лопес показала свое самое свежее видео
Как довести картофельное пюре до идеальной консистенции, если оно получилось жидким. Советы
Как довести картофельное пюре до идеальной консистенции, если оно получилось жидким. Советы
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кондратюк: После того, как Лорак выступила с концертом на годовщину российского флота, о ней бессмысленно говорить. У нее нет мозгов (104937)
2
Трендовый маникюр, от которого Зеленская отказалась после начала войны. 10 самых ярких фото (80258)
3
Ефросинина назвала продукты, которые исключила из своего рациона (76378)
4
Винник спустя год после исчезновения впервые появился в сети (73989)
5
Внучка секретаря СНБО Данилова – 16-летняя певица Маша Данилова призналась, что многие хотят с ней дружить из-за известной фамилии (67370)
6
"Как я могу отвечать за поступки женщины, которой 37 лет?" Ефросинина высказалась о сестре, которая живет в России и молчит о войне (58039)
7
Данилко и его команда из-за новых правил выезда артистов за границу не смогли отправиться на гастроли в США. Он сделал заявление (44482)
8
"Она должна получить лучшее образование в мире, и мы для этого зарабатываем деньги". Ефросинина рассказала, где учится ее 19-летняя дочь (43667)
 
 
 
 