Найден способ дополнительной верификации украинских военных, находящихся в плену России – Лубинец

"Нашли способ дополнительной верификации украинских военных, находящихся в плену РФ. [...] Родственники будут обращаться в офис уполномоченного, мы обращаемся в КНИИСЭ, институт будет делать экспертизу на основании фотографий и давать результаты экспертизы. Если она покажет, что это один и тот же человек, то это будет основанием дополнительно верифицировать находящегося в плену военного", – написал омбудсмен.
Он отметил, что "помимо подтверждения личности, экспертиза может предоставлять выводы о моральном ущербе граждан, которые находятся в плену".
"Эту идею поддержали на уровне координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, поэтому в рамках законодательства Украины будем нарабатывать новые методы поиска и верификации наших граждан", – объяснил Лубинец.
Он рассказал, что подписал сегодня с КНИИСЭ меморандум о сотрудничестве, а с директором института Александром Рувиным договорился "о сотрудничестве в сфере обеспечения гарантий государственной защиты конституционных прав и свобод граждан, углубленном взаимодействии в области технического и информационного обеспечения проведения судебных экспертиз и экспертных исследований".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Украина с начала полномасштабного вторжения РФ в феврале прошлого года вернула домой из российского плена 2235 украинцев, сообщил 18 апреля президент Украины Владимир Зеленский. "Помним обо всех. Вернем каждого и каждую", – заявил глава государства.
Последний обмен состоялся 16 апреля, было освобождено 130 украинских военных, 48 из них считались пропавшими без вести.
Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".
18 апреля уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко сообщал, что пропавшими без вести считаются около 7 тыс. украинских военных.