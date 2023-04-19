Найден способ дополнительной верификации украинских военных, находящихся в плену России – Лубинец

"Нашли способ дополнительной верификации украинских военных, находящихся в плену РФ. [...] Родственники будут обращаться в офис уполномоченного, мы обращаемся в КНИИСЭ, институт будет делать экспертизу на основании фотографий и давать результаты экспертизы. Если она покажет, что это один и тот же человек, то это будет основанием дополнительно верифицировать находящегося в плену военного", – написал омбудсмен.

Он отметил, что "помимо подтверждения личности, экспертиза может предоставлять выводы о моральном ущербе граждан, которые находятся в плену".

"Эту идею поддержали на уровне координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, поэтому в рамках законодательства Украины будем нарабатывать новые методы поиска и верификации наших граждан", – объяснил Лубинец.

Он рассказал, что подписал сегодня с КНИИСЭ меморандум о сотрудничестве, а с директором института Александром Рувиным договорился "о сотрудничестве в сфере обеспечения гарантий государственной защиты конституционных прав и свобод граждан, углубленном взаимодействии в области технического и информационного обеспечения проведения судебных экспертиз и экспертных исследований".

Война России против Украины. Главное (обновляется)