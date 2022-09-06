"Недоимперия должна быть разрушена". Данилов заявил о снижении в РФ уровня поддержки войны с Украиной, что расшатает саму Россию

"Турбулентность процессов в дальнейшем будет дестабилизировать ситуацию и расшатывать всю конструкцию псевдофедерального образования РФ. Недоимперия должна быть разрушена!" – заключил Данилов.
На росії падає рівень підтримки війни проти України. Зростає негативне ставлення – тенденція, яка набуває динаміки. Турбулентність процесів надалі буде дестабілізувати ситуацію й розхитувати всю конструкції псевдофедерального утворення рф. Недоімперія має бути зруйнована!— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) September 5, 2022
Результаты опроса социологической службы Russian Field, которые 9 августа опубликовал "Коммерсантъ", показывают, что 65% россиян одобрили бы решение президента РФ Владимира Путина остановить "военную операцию" и подписать мирное соглашение. При этом 60% респондентов поддержали бы и его намерение начать "новое наступление на Киев".
Авторы исследования отмечают, что за период с середины марта до конца июля соотношение сторонников и противников войны практически не изменилось: в августе ее поддерживали 69% респондентов, против выступали 23%, еще 8% затруднились или отказались ответить. Согласно данным опроса, почти две трети (62%) российских мужчин не готовы лично принять участие в военных действиях в Украине.
23 августа издание "Медуза" писало, что в Кремле осознают: даже российские "поклонники спецоперации" устали от войны в Украине, в связи с чем они начинают обращать внимание на другие сферы жизни и проблемы. Однако в администрации президента РФ Владимира Путина пока полагают, что смогут "забросать деньгами" наметившееся недовольство.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля, президент России Владимир Путин заявил, что его цель – некие "демилитаризация" и "денацификация" Украины.
Опрос "Левада-центра", проведенный в России в конце марта, показал, что военную агрессию против Украины поддерживал 81% россиян.
12 июля российская "Медуза" опубликовала результаты закрытого опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по заказу администрации президента РФ. В нем 57% высказались за продолжение боевых действий в Украине, мнение, что войну нужно остановить, озвучили 30% респондентов, остальные 13% опрошенных затруднились с ответом.