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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Недоимперия должна быть разрушена". Данилов заявил о снижении в РФ уровня поддержки войны с Украиной, что расшатает саму Россию

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Данилов полагает, что рост недовольства войной, развязанной РФ в Украине, может расшатать Россию
Данилов полагает, что рост недовольства войной, развязанной РФ в Украине, может расшатать Россию
Фото: president.gov.ua

В России падает уровень поддержки войны против Украины. В то же время тенденция, приобретающая динамику, – рост негативного отношения к вторжению, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 5 сентября в Twitter.

"Турбулентность процессов в дальнейшем будет дестабилизировать ситуацию и расшатывать всю конструкцию псевдофедерального образования РФ. Недоимперия должна быть разрушена!" – заключил Данилов.

Результаты опроса социологической службы Russian Field, которые 9 августа опубликовал "Коммерсантъ", показывают, что 65% россиян одобрили бы решение президента РФ Владимира Путина остановить "военную операцию" и подписать мирное соглашение. При этом 60% респондентов поддержали бы и его намерение начать "новое наступление на Киев".

Авторы исследования отмечают, что за период с середины марта до конца июля соотношение сторонников и противников войны практически не изменилось: в августе ее поддерживали 69% респондентов, против выступали 23%, еще 8% затруднились или отказались ответить. Согласно данным опроса, почти две трети (62%) российских мужчин не готовы лично принять участие в военных действиях в Украине.

23 августа издание "Медуза" писало, что в Кремле осознают: даже российские "поклонники спецоперации" устали от войны в Украине, в связи с чем они начинают обращать внимание на другие сферы жизни и проблемы. Однако в администрации президента РФ Владимира Путина пока полагают, что смогут "забросать деньгами" наметившееся недовольство.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля, президент России Владимир Путин заявил, что его цель – некие "демилитаризация" и "денацификация" Украины.

Опрос "Левада-центра", проведенный в России в конце марта, показал, что военную агрессию против Украины поддерживал 81% россиян.

12 июля российская "Медуза" опубликовала результаты закрытого опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по заказу администрации президента РФ. В нем 57% высказались за продолжение боевых действий в Украине, мнение, что войну нужно остановить, озвучили 30% респондентов, остальные 13% опрошенных затруднились с ответом.

Теги: Россия, Киев, Владимир Путин, Украина, СНБО, оккупация, соцопрос, исследование, вторжение, Russia, Левада-центр, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ВЦИОМ, Медуза, Алексей Данилов, российские оккупанты, россияне
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