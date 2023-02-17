Нуланд о военной помощи Украине: Мы думаем об украинской армии будущего

Нуланд сказала, что Вооруженные силы Украины после завершения войны с РФ должны быть готовы, "чтобы сдерживать Россию от повторного нападения" Фото: ЕРА

Об этом заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила 16 февраля на онлайн-брифинге, расшифровку приводит сайт Госдепа.

Нуланд не стала отвечать на вопрос, будут ли предоставлены Украине боевые самолеты в ближайшем будущем. "Я не буду говорить о конкретных единицах техники", – сказала она.

Дипломат отметила, что США изменили свою поддержку Украины в соответствии с потребностями на поле боя и с тем, что, по оценке США, Россия может применить в бою.

"Поэтому вы видите новое поколение танков, включая американские Abrams. Вы видите, что сейчас поставляются более совершенные средства ПВО, Patriot и так далее. Некоторые из этих видов оборудования имеют длительное время подготовки, поэтому мы смотрим не только на то, что нужно Украине для этой непосредственно борьбы, но мы также думаем вместе с украинцами об украинской армии будущего", – продолжила она.

Нуланд не назвала конкретных видов вооружения, но, по ее словам, Вооруженные силы Украины после завершения войны с РФ должны быть готовы, "чтобы сдерживать Россию от повторного нападения".

"Они [украинцы] должны будут иметь сложную, долговечную противовоздушную оборону. Они должны иметь гораздо более сильную защиту границ и способность гарантировать, что Россия не сможет вторгнуться снова. Они должны иметь более совершенные радиолокационные средства и системы раннего предупреждения. Поэтому мы думаем о борьбе, которую они ведут сегодня, но мы также думаем о наших долгосрочных обязательствах по обеспечению того, чтобы, даже если это прекратится на поле боя сейчас, мы не увидели повторения ситуации, когда Путин вторгся в 2014-м и 2015 годах, затем он отправился домой для переоснащения и вернулся снова в 2022-м", – добавила она.