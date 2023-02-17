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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Нуланд о военной помощи Украине: Мы думаем об украинской армии будущего

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Нуланд сказала, что Вооруженные силы Украины после завершения войны с РФ должны быть готовы, "чтобы сдерживать Россию от повторного нападения"
Нуланд сказала, что Вооруженные силы Украины после завершения войны с РФ должны быть готовы, "чтобы сдерживать Россию от повторного нападения"
Фото: ЕРА

США в вопросе предоставления Украине военной помощи рассматривают не только вооружение, которое Украине нужно сейчас для отражения российской агрессии, но и те виды оружия, которые будут нужны после войны.

Об этом заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила 16 февраля на онлайн-брифинге, расшифровку приводит сайт Госдепа.

Нуланд не стала отвечать на вопрос, будут ли предоставлены Украине боевые самолеты в ближайшем будущем. "Я не буду говорить о конкретных единицах техники", – сказала она. 

Дипломат отметила, что США изменили свою поддержку Украины в соответствии с потребностями на поле боя и с тем, что, по оценке США, Россия может применить в бою. 

"Поэтому вы видите новое поколение танков, включая американские Abrams. Вы видите, что сейчас поставляются более совершенные средства ПВО, Patriot и так далее. Некоторые из этих видов оборудования имеют длительное время подготовки, поэтому мы смотрим не только на то, что нужно Украине для этой непосредственно борьбы, но мы также думаем вместе с украинцами об украинской армии будущего", – продолжила она. 

Нуланд не назвала конкретных видов вооружения, но, по ее словам, Вооруженные силы Украины после завершения войны с РФ должны быть готовы, "чтобы сдерживать Россию от повторного нападения". 

"Они [украинцы] должны будут иметь сложную, долговечную противовоздушную оборону. Они должны иметь гораздо более сильную защиту границ и способность гарантировать, что Россия не сможет вторгнуться снова. Они должны иметь более совершенные радиолокационные средства и системы раннего предупреждения. Поэтому мы думаем о борьбе, которую они ведут сегодня, но мы также думаем о наших долгосрочных обязательствах по обеспечению того, чтобы, даже если это прекратится на поле боя сейчас, мы не увидели повторения ситуации, когда Путин вторгся в 2014-м и 2015 годах, затем он отправился домой для переоснащения и вернулся снова в 2022-м", – добавила она. 

Контекст:

Соединенные Штаты последовательно поддерживают Украину в борьбе против российской агрессии. С начала полномасштабной войны США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.

В новый пакет военной помощи США Украине впервые вошли дальнобойные ракеты малого диаметра наземного базирования (GLSDB) производства Boeing Co, дальность действия которых составляет 94 мили (150 км).

Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.

С 2014 года США выделили более $32 млрд на помощь Украине в области безопасности, в том числе более $29,3 млрд – с начала полномасштабного вторжения России, сообщали в Пентагоне 3 февраля 2023 года. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: оружие, Пентагон, Виктория Нуланд, Госдепартамент США, Вооруженные силы Украины, вооружение, ПВО, война России против Украины, перспективы
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