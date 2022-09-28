Община Марганца получила от Фонда Рината Ахметова более 1,2 тыс. продуктовых наборов

"Речь идет о 1,2 тыс. продуктовых наборов для внутренне перемещенных лиц. В состав наборов вошли: макаронные изделия, сахар, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье. В целом Фонд уже передал Днепропетровской области более 45 тыс. наборов с самыми необходимыми продуктами питания", – сказано в сообщении.

Всего жителям Украины будет передано 500 тыс. продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 13,5 млн жителей Украины.