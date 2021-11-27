Обвиняемый по делу "Изоляции" Бражников покинул Украину и просит убежища во Франции – адвокат

Журналист Ассев говорит, что Бражников (на фото) является одним из ключевых обвиняемых по делу "Изоляции" Фото: strana.ua

Самого адвоката на заседании суда 26 ноября тоже не было, причиной неявки названа болезнь.

Прокурор сказал, что обвинению ничего не известно о статусе просителя убежища обвиняемого. Адвокат не предоставил документов, подтверждающих это, подчеркнул он. Также прокуратуре неизвестно о том, что Бражников уехал из страны.

Прокуратурі про статус прохача притулку обвинуваченого не відомо, а адвокат не надав жодних документів про це. Про те, що Бражников виїхав із країни, також не відомо. Запобіжний суд відмовився призначати на стадії відкриття документів, оскільки вирішив, що ризиків для нього немає pic.twitter.com/4zh059BpII — * рати (@Graty_me) November 26, 2021

Журналист Станислав Асеев, который является потерпевшим в этом деле, подчеркнул, что Бражников – один из ключевых обвиняемых по делу "Изоляции".

"Он фактически два года, за исключением промежутка времени в полгода, свободно передвигался по территории Украины. И теперь, как видим из документов, которые требуют подтверждения, но и по моим личным данным, этот человек фактически бежал и требует какого-то статуса беженца", – сказал Асеев и призвал суд не затягивать дело. Он также попросил сменить адвоката Бражникову, так как, "если этот человек действительно болен COVID, это может затянуться на месяцы".

"Мы не можем себе позволить, чтобы даже подготовительное заседание длилось или не продолжалось несколько месяцев и мы не могли перейти к делу по существу", – резюмировал Асеев.