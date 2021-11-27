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Обвиняемый по делу "Изоляции" Бражников покинул Украину и просит убежища во Франции – адвокат

Журналист Ассев говорит, что Бражников (на фото) является одним из ключевых обвиняемых по делу "Изоляции"
Журналист Ассев говорит, что Бражников (на фото) является одним из ключевых обвиняемых по делу "Изоляции"
Фото: strana.ua

Евгений Бражников, которого обвиняют в пытках украинцев в подпольной тюрьме боевиков "Изоляция", покинул территорию Украину и просит убежища во Франции. Об этом его адвокат заявил в письменном ходатайстве об участии Бражникова в заседании суда по видео-конференц-связи, сообщило 26 ноября в Twitter издание "Ґрати".

Самого адвоката на заседании суда 26 ноября тоже не было, причиной неявки названа болезнь.

Прокурор сказал, что обвинению ничего не известно о статусе просителя убежища обвиняемого. Адвокат не предоставил документов, подтверждающих это, подчеркнул он. Также прокуратуре неизвестно о том, что Бражников уехал из страны.

Журналист Станислав Асеев, который является потерпевшим в этом деле, подчеркнул, что Бражников – один из ключевых обвиняемых по делу "Изоляции".

"Он фактически два года, за исключением промежутка времени в полгода, свободно передвигался по территории Украины. И теперь, как видим из документов, которые требуют подтверждения, но и по моим личным данным, этот человек фактически бежал и требует какого-то статуса беженца", – сказал Асеев и призвал суд не затягивать дело. Он также попросил сменить адвоката Бражникову, так как, "если этот человек действительно болен COVID, это может затянуться на месяцы".

"Мы не можем себе позволить, чтобы даже подготовительное заседание длилось или не продолжалось несколько месяцев и мы не могли перейти к делу по существу", – резюмировал Асеев.

Контекст:

"Изоляция" – незаконная тюрьма оккупантов на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке. С 2010 года там работал одноименный арт-фонд, но в июне 2014-го его захватили боевики, разрушив произведения искусства, отмечало "Радіо Свобода". Удерживаемые в "Изоляции" люди сообщали о пытках, убийствах и сексуальном насилии в тюрьме. Среди узников этой тюрьмы был профессор Игорь Козловский.

9 ноября 2021 года министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что полицейские установили 45 преступников, пытавших украинских пленных в "Изоляции". Исполняющий обязанности начальника Главного управления Нацполиции в Донецкой области Артем Кисько рассказал, что установлены личности 166 человек, которых удерживали в "Изоляции", среди них два журналиста, сотрудники пограничной службы, миграционной службы, СБУ, а также Вооруженных сил Украины.

Бражникова передали Украине во время обмена удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР", который проходил 29 декабря 2019 года у контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" в Донецкой области. Тогда боевики передали украинской стороне 76 человек, 12 военнослужащих и 64 гражданских лица. Украина выдала в ОРДЛО 124 человека.

Асеев, бывший одним из участников обмена, заявлял, что Бражников сотрудничал с террористами и что освобожденные, "как только нас вывезли на украинскую сторону, Бражникова стали бить прямо в автобусе, только военные спасли его от самосуда".

4 марта 2020 года Бражникову объявили подозрение в пытках сограждан и в сотрудничестве с террористической организацией "МГБ ДНР". 5 марта Бражникова отправили под домашний арест. Дело Бражникова передали в суд в мае 2021 года.

По данным СБУ, подозреваемый во время пребывания в тюрьме на территории бывшего завода "Изоляция" в Донецке добровольно вступил в состав "МГБ ДНР". Совместно с другими участниками незаконного формирования он истязал как гражданских лиц, так и военнослужащих Вооруженных сил Украины, утверждают следователи.

Как поясняли в Офисе генпрокурора, обвиняемый с апреля 2014 года по декабрь 2019-го выполнял распоряжения руководства подпольной тюрьмы "Изоляция" во временно оккупированном Донецке – "министерства госбезопасности ДНР".

Станислав Печенкин, бывший гражданский заложник боевиков "ДНР" из Горловки, рассказал "Украинской правде", что именно Бражников в "Изоляции" обливал холодной водой и бил заключенных для получения признаний. По его словам, Бражников – бывший милиционер, в 2014 году был активным участником "русской весны", активно помогал пророссийским митингам, нападал на участников проукраинских акций.

Сам Бражников уверяет, что был в "Изоляции" таким же заключенным, как и все, по обвинению в хранении и распространении оружия и содействии украинской власти, писала "Страна". По словам Бражникова, он был старшим в камере и "мог дать поджопник, если человек не хотел убирать за собой", но в пытках не участвовал. "Меня самого пытали в "Изоляции", меня били током, у меня остались следы на теле от электричества", – заявлял он.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Франция, Изоляция, убежище, Станислав Асеев, суд, Евгений Бражников
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