Одна из крупнейших политических сил Бундестага поддержала предоставление Украине "всего необходимого вооружения", включая ПРО – депутат

"Парламентская группа ХДС/ХСС поддерживает поставку Украине всего необходимого вооружения для нанесения ответного удара незаконной российской агрессии на украинской территории и защиты ее населения", – сказал депутат.

Он уточнил, что речь в том числе идет и о предоставлении Украине систем противоракетной обороны.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

"Немецкая волна" сообщала, что по итогам выборов в Бундестаг, которые прошли в Германии 26 сентября 2021 года, больше всего голосов (25,7%) получила Социал-демократическая партия Германии. Второе место с 24,1% голосов занял ХДС/ХСС. На третьем месте – "Зеленые" (14,8%), а на четвертом – Социал-демократическая партия (11,5%).