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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Одна из крупнейших политических сил Бундестага поддержала предоставление Украине "всего необходимого вооружения", включая ПРО – депутат

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После полномасштабного вторжения РФ Германия согласилась поставлять вооружение в Украину
После полномасштабного вторжения РФ Германия согласилась поставлять вооружение в Украину
Фото: ЕРА

Консервативный блок немецких партий "Христианско-демократический союз" и "Христианско-социальный союз" поддерживает поставку Украине всего вооружения, необходимого для защиты от российской агрессии. Об этом в комментарии Guildhall заявил депутат немецкого Бундестага, спикер парламентской группы ХДС/ХСС по вопросам международной политики Юрген Харт.

"Парламентская группа ХДС/ХСС поддерживает поставку Украине всего необходимого вооружения для нанесения ответного удара незаконной российской агрессии на украинской территории и защиты ее населения", – сказал депутат.

Он уточнил, что речь в том числе идет и о предоставлении Украине систем противоракетной обороны.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

"Немецкая волна" сообщала, что по итогам выборов в Бундестаг, которые прошли в Германии 26 сентября 2021 года, больше всего голосов (25,7%) получила Социал-демократическая партия Германии. Второе место с 24,1% голосов занял ХДС/ХСС. На третьем месте – "Зеленые" (14,8%), а на четвертом – Социал-демократическая партия (11,5%).

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляет Украине финансовую помощьпомогает лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия.

После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

В июне в Украину доставили 12 САУ Panzerhaubitze 2000 от Германии и Нидерландов.

Теги: Германия, Украина, оружие, вооружение, ХДС, война России против Украины, ХСС
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