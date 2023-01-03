Оккупанты 2 января обстреливали акваторию и береговую зону Очаковской общины – Ким

"Вчера, 2 января, в 10.34, 11.18, 18:10 враг наносил удары по акватории и береговой зоне Очаковской общины", – написал он.

По словам Кима, пострадавших нет.

Контекст:

С мая Николаевская область подвергается обстрелам и ракетным ударам российских войск почти ежедневно. Оккупанты с начала войны не обстреливали Николаев только 44 дня, сообщили в мэрии 4 ноября.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса.

По данным ОВА на ноябрь 2022 года, жертвами российской агрессии в Николаевской области стали более 450 мирных жителей.