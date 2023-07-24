Оккупанты модернизировали ракеты Х-22 и "Оникс" – ГУР Минобороны Украины

Скибицкий заявил, что во время модернизации ракет оккупанты меняют, в частности, систему наведения и навигации Фото: mediacenter.org.ua

Скибицкий заявил, что в РФ наблюдается дефицит ракет, которые они применяли ранее, поэтому страна-агрессор задействует в обстрелах ракеты разных типов, как это было во время атаки на Одессу 23 июля.

"В прошлом году они могли применять от 80 до 100–110 крылатых ракет одного типа, например, Х-101. Сейчас такой возможности у них нет. Враг учится, меняет тактику. Потому что весь этот набор ракет имеет свою специфику, свои особенности тактического применения, и это существенно влияет на способность противовоздушной обороны сбивать такие ракеты. Кроме того, мы знаем, что были меры по модернизации некоторых видов. Та же Х-22, по сути, стала уже Х-32, то есть прошла модернизацию", – сказал он.

Спикер добавил, что у ГУР Минобороны есть информация также о модернизации противокорабельных ракет "Оникс".

"Они предназначены совсем для других целей. Осенью оккупанты пытались и очень часто обстреливали Николаевскую, Одесскую, Херсонскую области. Тогда было очень много не попаданий, а подрывов. Скорее всего, после модернизации они снова возобновили применение комплексов "Бал" и "Бастион". "Бастион" – для ракет "Оникс", которые применяются против гражданских объектов", – сказал представитель ГУР.

Скибицкий заявил, что во время модернизации ракет оккупанты меняют, в частности, систему наведения и навигации.