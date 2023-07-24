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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты модернизировали ракеты Х-22 и "Оникс" – ГУР Минобороны Украины

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Скибицкий заявил, что во время модернизации ракет оккупанты меняют, в частности, систему наведения и навигации
Скибицкий заявил, что во время модернизации ракет оккупанты меняют, в частности, систему наведения и навигации
Фото: mediacenter.org.ua

Российские оккупанты модернизируют некоторые виды ракет, которые применяют для обстрелов по Украине. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью каналу "Ми – Україна", которое вышло 23 июля.

Скибицкий заявил, что в РФ наблюдается дефицит ракет, которые они применяли ранее, поэтому страна-агрессор задействует в обстрелах ракеты разных типов, как это было во время атаки на Одессу 23 июля.

"В прошлом году они могли применять от 80 до 100–110 крылатых ракет одного типа, например, Х-101. Сейчас такой возможности у них нет. Враг учится, меняет тактику. Потому что весь этот набор ракет имеет свою специфику, свои особенности тактического применения, и это существенно влияет на способность противовоздушной обороны сбивать такие ракеты. Кроме того, мы знаем, что были меры по модернизации некоторых видов. Та же Х-22, по сути, стала уже Х-32, то есть прошла модернизацию", – сказал он.

Спикер добавил, что у ГУР Минобороны есть информация также о модернизации противокорабельных ракет "Оникс".

"Они предназначены совсем для других целей. Осенью оккупанты пытались и очень часто обстреливали Николаевскую, Одесскую, Херсонскую области. Тогда было очень много не попаданий, а подрывов. Скорее всего, после модернизации они снова возобновили применение комплексов "Бал" и "Бастион". "Бастион" – для ракет "Оникс", которые применяются против гражданских объектов", – сказал представитель ГУР.

Скибицкий заявил, что во время модернизации ракет оккупанты меняют, в частности, систему наведения и навигации.

Контекст:

За год полномасштабной войны, с февраля 2022-го по февраль 2023 года, страна-агрессор Россия нанесла по Украине почти 5000 ракетных и 3500 авиационных ударов, а также еще около 1100 ударов с использованием беспилотников. После этого были новые атаки.

В мае – июле российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе. В частности, в мае оккупанты атаковали Киев 17 раз

Самая массированная за последние недели ракетная атака на Украину была в ночь на 24 июня. Тогда оккупанты выпустили 40 ракет Х-101/Х-555, девять ракет Х-22, две ракеты "Калибр". Силы противовоздушной обороны Украины сбили все ракеты Х-101/Х-555 и один "Калибр". Самая массированная за последнее время атака с помощью дронов состоялась в ночь на 20 июня. Оккупанты атаковали Украину 35 дронами Shahed, украинские военнослужащие сбили 32 из них.

После 17 июля, когда Россия отказалась от продления "зерновой инициативы", она ежедневно наносит удары по южным регионам Украины, атакует портовую и логистическую инфраструктуру.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщали, что в ночь на 23 июля для удара по Одессе российские оккупанты использовали пять видов ракет: пять крылатых ракет "Оникс", три крылатые ракеты Х-22, четыре крылатые ракеты "Калибр", пять крылатых ракет "Искандер-К" и две баллистические ракеты "Искандер-М". Украинская ПВО сбила девять целей – все "Калибры" и все "Искандеры-К".

20 июля спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорил, что украинским военным сложно сбивать ракеты Х-22 и "Оникс", для этого нужны системы противовоздушной обороны SAMP-T и Patriot.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, разведка, война России против Украины, ракеты, Вадим Скибицкий, ГУР Минобороны Украины
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