Оккупанты на юге сосредоточились на удержании позиций, ВСУ подавили попытку наступления – Генштаб

В Генштабе отметили, что враг поддерживает высокую интенсивность разведки беспилотниками.
Россияне обстреляли гражданскую и военную инфраструктуру в районе Николаева, а также населенных пунктов Украинка, Прибужское, Лиманы, Степная Долина, Благодатное, Веселый Кут, Кобзарцы, Белая Криница, Твердомедово и Осокоровка.
Враг нанес авиаудары неподалеку от Андреевки, Новогригоровки, Белой Криницы, Мирного, Большого Артаково и Лозового.
На новопавловском и запорожском направлениях зафиксированы обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, танков в районах населенных пунктов Новомихайловка, Малая Токмачка, Малиновка, Лукьяновское, Угледар, Новоданиловка, Времовка, Белогорье, Бурлацкое и Кушугум.
"Оккупанты задействовали авиацию вблизи Новомихайловки, Пречистовки и Золотой Нивы. Пытались наступать у Павловки. Украинские воины решительно подавили эти попытки", – говорится в сводке.
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