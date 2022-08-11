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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты на юге сосредоточились на удержании позиций, ВСУ подавили попытку наступления – Генштаб

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Украинские воины противостоят оккупантам на востоке и юге Украины
Украинские воины противостоят оккупантам на востоке и юге Украины
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

На южнобугском направлении российские оккупанты сосредоточили основные усилия на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения украинских войск. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 11 августа.

В Генштабе отметили, что враг поддерживает высокую интенсивность разведки беспилотниками.

Россияне обстреляли гражданскую и военную инфраструктуру в районе Николаева, а также населенных пунктов Украинка, Прибужское, Лиманы, Степная Долина, Благодатное, Веселый Кут, Кобзарцы, Белая Криница, Твердомедово и Осокоровка.

Враг нанес авиаудары неподалеку от Андреевки, Новогригоровки, Белой Криницы, Мирного, Большого Артаково и Лозового.

На новопавловском и запорожском направлениях зафиксированы обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, танков в районах населенных пунктов Новомихайловка, Малая Токмачка, Малиновка, Лукьяновское, Угледар, Новоданиловка, Времовка, Белогорье, Бурлацкое и Кушугум.

"Оккупанты задействовали авиацию вблизи Новомихайловки, Пречистовки и Золотой Нивы. Пытались наступать у Павловки. Украинские воины решительно подавили эти попытки", – говорится в сводке.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02C5G18iBC3GeU5hzFMsnew2iaid6JzXHULtDdKjUWpABKdBGEo7H5NzF2m67RRQwVl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины. 

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.

Теги: Николаев, Генштаб ВСУ, Запорожская область, Николаевская область, авиаудар, война России против Украины
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