Оккупанты наступают в направлениях Марьинки и Песок, идут бои – Генштаб ВСУ

На авдеевском направлении противник совершал артиллерийские обстрелы возле Марьинки, Водяного, Нетайлово, Авдеевки, Песок, Опытного и Красногоровки. Нанес авиаудар вблизи Авдеевки. Ведет наступательные действия в направлениях Марьинки и Песок, боевые действия продолжаются.

На бахмутском направлении враг совершал обстрелы украинских войск из танков и артиллерии недалеко от Бахмута, Константиновки, Переездного, Веселого, Бахмутского, Веселой Долины, Яковлевки, Вершины и Зайцево, а также нанес несколько авиаударов.

"Оккупанты провели разведку боем вблизи Яковлевки. Наши воины отогнали захватчиков назад. Враг безуспешно вел наступательные и штурмовые действия недалеко от Бахмутского и Зайцево. С потерями отступил", – говорится в сводке.

В районах населенных пунктов Вершина и Дача боевые действия продолжаются.

На краматорском направлении россияне задействовали для огневого поражения реактивную артиллерию и танки возле Северска, Верхнекаменского, Серебрянки и Григорьевки. Вели наступление вблизи Григорьевки и Верхнекаменского, успеха не имели, отошли. Боевые действия продолжаются в районе Ивано-Дарьевки.

На северском направлении противник из ствольной артиллерии обстрелял гражданскую и военную инфраструктуру в Черниговской и Сумской областях.

На харьковском и славянском направлениях враг совершал обстрелы украинских позиций из артиллерии и танков.

"Враг продолжает наносить авиационные и ракетные удары по военным и гражданским объектам на территории нашего государства... Призываем не игнорировать сигналы воздушной тревоги", – добавили в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)