Оккупанты наступают в направлениях Марьинки и Песок, идут бои – Генштаб ВСУ

На авдеевском направлении противник совершал артиллерийские обстрелы возле Марьинки, Водяного, Нетайлово, Авдеевки, Песок, Опытного и Красногоровки. Нанес авиаудар вблизи Авдеевки. Ведет наступательные действия в направлениях Марьинки и Песок, боевые действия продолжаются.
На бахмутском направлении враг совершал обстрелы украинских войск из танков и артиллерии недалеко от Бахмута, Константиновки, Переездного, Веселого, Бахмутского, Веселой Долины, Яковлевки, Вершины и Зайцево, а также нанес несколько авиаударов.
"Оккупанты провели разведку боем вблизи Яковлевки. Наши воины отогнали захватчиков назад. Враг безуспешно вел наступательные и штурмовые действия недалеко от Бахмутского и Зайцево. С потерями отступил", – говорится в сводке.
В районах населенных пунктов Вершина и Дача боевые действия продолжаются.
На краматорском направлении россияне задействовали для огневого поражения реактивную артиллерию и танки возле Северска, Верхнекаменского, Серебрянки и Григорьевки. Вели наступление вблизи Григорьевки и Верхнекаменского, успеха не имели, отошли. Боевые действия продолжаются в районе Ивано-Дарьевки.
На северском направлении противник из ствольной артиллерии обстрелял гражданскую и военную инфраструктуру в Черниговской и Сумской областях.
На харьковском и славянском направлениях враг совершал обстрелы украинских позиций из артиллерии и танков.
"Враг продолжает наносить авиационные и ракетные удары по военным и гражданским объектам на территории нашего государства... Призываем не игнорировать сигналы воздушной тревоги", – добавили в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
25 июня стало известно, что после интенсивных боев Вооруженные силы Украины организованно вышли из Северодонецка Луганской области и россияне полностью захватили город. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
Под контролем украинских военных остаются два села в Луганской области, говорил глава ОВА Сергей Гайдай 17 июля. 1 августа он отмечал, что оккупировать небольшую часть Луганской области россияне "уже почти месяц не в состоянии".
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.