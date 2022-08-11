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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты наступают в направлениях Марьинки и Песок, идут бои – Генштаб ВСУ

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Украинские военные отбили несколько штурмов оккупантов
Украинские военные отбили несколько штурмов оккупантов
Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр / Facebook (архив)

Российские оккупанты продолжают пытаться установить полный контроль над территориями Луганской и Донецкой областей. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 11 августа.

На авдеевском направлении противник совершал артиллерийские обстрелы возле Марьинки, Водяного, Нетайлово, Авдеевки, Песок, Опытного и Красногоровки. Нанес авиаудар вблизи Авдеевки. Ведет наступательные действия в направлениях Марьинки и Песок, боевые действия продолжаются.

На бахмутском направлении враг совершал обстрелы украинских войск из танков и артиллерии недалеко от Бахмута, Константиновки, Переездного, Веселого, Бахмутского, Веселой Долины, Яковлевки, Вершины и Зайцево, а также нанес несколько авиаударов.

"Оккупанты провели разведку боем вблизи Яковлевки. Наши воины отогнали захватчиков назад. Враг безуспешно вел наступательные и штурмовые действия недалеко от Бахмутского и Зайцево. С потерями отступил", – говорится в сводке.

В районах населенных пунктов Вершина и Дача боевые действия продолжаются.

На краматорском направлении россияне задействовали для огневого поражения реактивную артиллерию и танки возле Северска, Верхнекаменского, Серебрянки и Григорьевки. Вели наступление вблизи Григорьевки и Верхнекаменского, успеха не имели, отошли. Боевые действия продолжаются в районе Ивано-Дарьевки.

На северском направлении противник из ствольной артиллерии обстрелял гражданскую и военную инфраструктуру в Черниговской и Сумской областях.

На харьковском и славянском направлениях враг совершал обстрелы украинских позиций из артиллерии и танков.

"Враг продолжает наносить авиационные и ракетные удары по военным и гражданским объектам на территории нашего государства... Призываем не игнорировать сигналы воздушной тревоги", – добавили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02C5G18iBC3GeU5hzFMsnew2iaid6JzXHULtDdKjUWpABKdBGEo7H5NzF2m67RRQwVl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

25 июня стало известно, что после интенсивных боев Вооруженные силы Украины организованно вышли из Северодонецка Луганской области и россияне полностью захватили городПоследний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

Под контролем украинских военных остаются два села в Луганской области, говорил глава ОВА Сергей Гайдай 17 июля. 1 августа он отмечал, что оккупировать небольшую часть Луганской области россияне "уже почти месяц не в состоянии".

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.

Теги: Донецкая область, Донбасс, Генштаб ВСУ, штурм, Вооруженные силы Украины, Константиновка, Марьинка, Авдеевка, Красногоровка, Пески, Опытное, Водяное, наступление, война России против Украины, Бахмут, Верхнекаменское
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