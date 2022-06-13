Оккупанты ночью обстреляли Бахмут: пострадали люди, повреждены дома и медучреждение

По его словам, из-за попаданий снарядов начались пожары, но сотрудники ГСЧС оперативно их потушили.

"Среди поврежденных учреждений – одно медицинское. Также повреждения получила карета "скорой", – отметил Кириленко.

По предварительным данным, пострадали три мирных жителя.

"Россияне называют войну "военной операцией", но на самом деле это операция против гражданских. Раз за разом они бьют туда, где никогда не было военных. Это поведение террориста, и отношение к врагу должно быть соответствующим", – подчеркнул Кириленко.

11 июня в результате обстрелов Донецкой области российскими оккупантами погибли двое мирных жителей, 12 июня один человек погиб, трое были ранены.

Война России против Украины. Главное (обновляется)