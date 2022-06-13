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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ночью обстреляли Бахмут: пострадали люди, повреждены дома и медучреждение

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Оккупанты повредили медучреждение и "скорую" в Бахмуте
Оккупанты повредили медучреждение и "скорую" в Бахмуте
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА)

Три жилых дома и три инфраструктурных объекта повреждены в результате ночных обстрелов Бахмута Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, из-за попаданий снарядов начались пожары, но сотрудники ГСЧС оперативно их потушили.

"Среди поврежденных учреждений – одно медицинское. Также повреждения получила карета "скорой", – отметил Кириленко. 

По предварительным данным, пострадали три мирных жителя.

"Россияне называют войну "военной операцией", но на самом деле это операция против гражданских. Раз за разом они бьют туда, где никогда не было военных. Это поведение террориста, и отношение к врагу должно быть соответствующим", – подчеркнул Кириленко.

11 июня в результате обстрелов Донецкой области российскими оккупантами погибли двое мирных жителей, 12 июня один человек погиб, трое были ранены

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили свои силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

26 мая Зеленский заявил, что наступление, которое Россия ведет на Донбассе, может сделать этот регион безлюдным

Теги: Донецкая область, больница, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, Павел Кириленко
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