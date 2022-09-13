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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ночью обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, повреждены 16 жилых домов – ОВА

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Российские захватчики регулярно обстреливают Никополь
Российские захватчики регулярно обстреливают Никополь
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты минувшей ночью обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Об этом в Telegram 13 сентября сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Всю ночь от обстрелов страдал Никопольский район. Россияне ударили по району шесть раз. Направили на Никополь, Червоногригоровскую и Марганецкую общины "Ураганы", "Грады" и тяжелую артиллерию. Обошлось без пострадавших", – отметил глава ОВА.

По его словам, в результате обстрела повреждены 16 многоэтажных и частных домов, стадион, хозяйственные постройки и газопроводы. Масштабы повреждений уточняются.

В других районах области атак со стороны противника зафиксировано не было.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты постоянно обстреливают Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

Никополь расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Город находится под постоянными обстрелами РФ.

Теги: Россия, Украина, Днепропетровская область, Никополь, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины, российские оккупанты
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