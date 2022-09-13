Оккупанты ночью обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, повреждены 16 жилых домов – ОВА

"Всю ночь от обстрелов страдал Никопольский район. Россияне ударили по району шесть раз. Направили на Никополь, Червоногригоровскую и Марганецкую общины "Ураганы", "Грады" и тяжелую артиллерию. Обошлось без пострадавших", – отметил глава ОВА.

По его словам, в результате обстрела повреждены 16 многоэтажных и частных домов, стадион, хозяйственные постройки и газопроводы. Масштабы повреждений уточняются.

В других районах области атак со стороны противника зафиксировано не было.

Война России против Украины. Главное (обновляется)