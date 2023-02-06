Оккупанты обстреливали украинскую территорию в районе около 70 населенных пунктов – Генштаб ВСУ

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях обстановка остается неизменной, наступательных группировок противника не обнаружено. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Поповка и Александровка в Сумской области и Стрелечья, Глубокое, Красное, Гатище, Волчанск и Двуречная в Харьковской области", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, на купянском направлении враг обстреливал окрестности шести населенных пунктов, на лиманском – пяти, на бахмутском и авдеевском – восьми, на новопавловском – четырех, на запорожском – более 15, на херсонском – 12.

Огонь оккупанты вели как из танков и минометов, так и из ствольной и реактивной артиллерии.

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