Оккупанты обстреливали украинскую территорию в районе около 70 населенных пунктов – Генштаб ВСУ

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях обстановка остается неизменной, наступательных группировок противника не обнаружено. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Поповка и Александровка в Сумской области и Стрелечья, Глубокое, Красное, Гатище, Волчанск и Двуречная в Харьковской области", – говорится в сообщении.
По данным Генштаба ВСУ, на купянском направлении враг обстреливал окрестности шести населенных пунктов, на лиманском – пяти, на бахмутском и авдеевском – восьми, на новопавловском – четырех, на запорожском – более 15, на херсонском – 12.
Огонь оккупанты вели как из танков и минометов, так и из ствольной и реактивной артиллерии.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои в январе – феврале 2023 года идут на Донбассе.