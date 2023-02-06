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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреливали украинскую территорию в районе около 70 населенных пунктов – Генштаб ВСУ

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Оккупанты стреляют из разных видов вооружения, отметили в Генштабе ВСУ
Оккупанты стреляют из разных видов вооружения, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: ЕРА

В течение суток российские оккупанты обстреливали окрестности населенных пунктов Украины на всех направлениях. Об этом свидетельствует вечерняя сводка Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованная 6 февраля в Facebook.

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях обстановка остается неизменной, наступательных группировок противника не обнаружено. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Поповка и Александровка в Сумской области и Стрелечья, Глубокое, Красное, Гатище, Волчанск и Двуречная в Харьковской области", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, на купянском направлении враг обстреливал окрестности шести населенных пунктов, на лиманском – пяти, на бахмутском и авдеевском – восьми, на новопавловском – четырех, на запорожском – более 15, на херсонском – 12.

Огонь оккупанты вели как из танков и минометов, так и из ствольной и реактивной артиллерии.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0kEn8yXXHJ431Z2LSsF8cQF7ejgFNXH9YoKgE1do7kTxxeKEGhsUksvUJUgUKxd6Xl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои в январе – феврале 2023 года идут на Донбассе.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Генштаб ВСУ, оборона, артиллерия, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты
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