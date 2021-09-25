Оккупанты обстреляли позиции ВСУ вблизи Марьинки. Украинский военнослужащий получил ранение

"Вблизи Марьинки российские наемники совершили прицельный обстрел наших позиций из стрелкового оружия. В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Ему оказали неотложную домедицинскую помощь и эвакуировали в госпиталь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 25 сентября российские оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня, один раз – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

"В направлении Верхнеторецкого противник вел огонь из запрещенных минометов калибра 120 мм и артиллерийских систем калибра 122 мм", – рассказали в штабе ООС.

Подчеркивается, что украинские защитники "подавляли огневые средства противника, применяя разрешенное Минскими договоренностями вооружение".