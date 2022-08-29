Оккупанты попали по остановке в Бахмуте, есть погибшие – полиция

Оккупанты попали по остановке в Бахмуте, несколько человек погибло Фото: Бахмут - Обстановка в городе / Telegram

"В результате разрыва кассетных боеприпасов погибли люди в возрасте от 36 до 60 лет", – сказал он. Точного количества жертв Кирницкий не назвал.

Полиция Донецкой области сообщает в Telegram, что оккупационные войска за последние сутки нанесли 23 удара по 12 населенным пунктам региона.

"Российская армия ударила по городам Авдеевка, Славянск, Бахмут, Красногоровка, Торецк, Константиновка, Николаевка, поселкам Райгородок, Щербиновка, селам Георгиевка, Петровка, Татьяновка", – говорится в сообщении.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко отметил, что за сутки 28 августа на Донбассе погибли как минимум восемь человек.

"За 28 августа россияне убили восемь мирных жителей Донбасса: четырех в Бахмуте, двух в Райгородке, одного в Татьяновке и одного в Николаевке. Еще семь человек получили ранения. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", – написал Кириленко в Telegram.