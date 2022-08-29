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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты попали по остановке в Бахмуте, есть погибшие – полиция

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Оккупанты попали по остановке в Бахмуте, несколько человек погибло
Оккупанты попали по остановке в Бахмуте, несколько человек погибло
Фото: Бахмут - Обстановка в городе / Telegram

Российские оккупационные силы обстреляли остановку общественного транспорта в Бахмуте, на которой находились люди. Об этом сообщил инспектор отдела коммуникации полиции Донецкой области Олег Кирницкий в комментарии Общественному 29 августа.

"В результате разрыва кассетных боеприпасов погибли люди в возрасте от 36 до 60 лет", – сказал он. Точного количества жертв Кирницкий не назвал.

Полиция Донецкой области сообщает в Telegram, что оккупационные войска за последние сутки нанесли 23 удара по 12 населенным пунктам региона.

"Российская армия ударила по городам Авдеевка, Славянск, Бахмут, Красногоровка, Торецк, Константиновка, Николаевка, поселкам Райгородок, Щербиновка, селам Георгиевка, Петровка, Татьяновка", – говорится в сообщении.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко отметил, что за сутки 28 августа на Донбассе погибли как минимум восемь человек.

"За 28 августа россияне убили восемь мирных жителей Донбасса: четырех в Бахмуте, двух в Райгородке, одного в Татьяновке и одного в Николаевке. Еще семь человек получили ранения. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", – написал Кириленко в Telegram.

Контекст:

Российская армия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, заявил глава ОВА Павел Кириленко 17 августа.

Теги: Донбасс, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, Бахмут
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