Оккупанты пытаются скрыть свое участие в боевых действиях в Украине – ГУР Минобороны

Об этом 11 мая в Facebook проинформировало Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.
"Особый масштаб такие обращения приобрели в частях Воздушно-космических сил (ВКС) России. Спрятаться от мести за массовые убийства мирных жителей и уничтоженную инфраструктуру Украины пытаются не только непосредственные исполнители преступлений, но и уже бывшие военные, принимавшие участие в подготовке к вторжению в наше государство", – говорится в сообщении.
Разведка Украины отметила, что установила личности военных преступников – военнослужащих 277-го бомбардировочного авиационного полка 303-й смешанной авиационной дивизии 11-й армии ВВС и ПВО (воинская часть №77983), которая дислоцируется на аэродроме "Хурба" в Хабаровском крае (РФ).
"Большинство из них привлекались к нанесению ракетно-бомбовых ударов по территории Украины с аэродромов на территории Беларуси "Лида" и "Барановичи", а также аэродромов в России "Борисоглебск" и "Мариновка", – подчеркивается в сообщении. – Ответственности за массовые убийства мирных граждан и соучастие в подготовке таких преступлений оккупанты пытаются избежать, требуя у командования предоставить им фальшивые документы о пребывании на лечении или в отпусках. Некоторые летчики требуют документы, что на момент начала российско-украинской войны уже не проходили службу в части".
ГУР Минобороны опубликовало список командного и летного состава 277-го бомбардировочного авиационного полка, в нем данные о 97 российских военных.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют "спецоперацией".
Российские оккупационные войска увеличили интенсивность авиаударов по территории Украины, в частности количество самолетовылетов оперативно-тактической авиации российских самолетов увеличилось более чем в полтора раза, говорил 18 апреля представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.
С начала войны российские оккупационные войска выпустили по Украине более 1950 ракет, сообщал 29 апреля высокопоставленный чиновник Пентагона.
В британской разведке 9 мая заявляли, что запасы высокоточных ракет российской армии истощены и их трудно будет пополнить.
По данным Генштаба ВСУ на 11 мая, оккупанты потеряли в войне против Украины 199 самолетов.