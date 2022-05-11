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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты пытаются скрыть свое участие в боевых действиях в Украине – ГУР Минобороны

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Оккупанты потеряли в войне против Украины 199 самолетов, отметили в Генштабе ВСУ 11 мая
Оккупанты потеряли в войне против Украины 199 самолетов, отметили в Генштабе ВСУ 11 мая
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Российские оккупанты начинают осознавать неминуемое поражение РФ в войне против Украины и, понимая неотвратимость наказания за военные преступления, требуют у командования засекретить свое участие в боевых действиях.

Об этом 11 мая в Facebook проинформировало Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

"Особый масштаб такие обращения приобрели в частях Воздушно-космических сил (ВКС) России. Спрятаться от мести за массовые убийства мирных жителей и уничтоженную инфраструктуру Украины пытаются не только непосредственные исполнители преступлений, но и уже бывшие военные, принимавшие участие в подготовке к вторжению в наше государство", – говорится в сообщении.

Разведка Украины отметила, что установила личности военных преступников – военнослужащих 277-го бомбардировочного авиационного полка 303-й смешанной авиационной дивизии 11-й армии ВВС и ПВО (воинская часть №77983), которая дислоцируется на аэродроме "Хурба" в Хабаровском крае (РФ).

"Большинство из них привлекались к нанесению ракетно-бомбовых ударов по территории Украины с аэродромов на территории Беларуси "Лида" и "Барановичи", а также аэродромов в России "Борисоглебск" и "Мариновка", – подчеркивается в сообщении. – Ответственности за массовые убийства мирных граждан и соучастие в подготовке таких преступлений оккупанты пытаются избежать, требуя у командования предоставить им фальшивые документы о пребывании на лечении или в отпусках. Некоторые летчики требуют документы, что на момент начала российско-украинской войны уже не проходили службу в части".

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/309724348005659

ГУР Минобороны опубликовало список командного и летного состава 277-го бомбардировочного авиационного полка, в нем данные о 97 российских военных.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют "спецоперацией".

Российские оккупационные войска увеличили интенсивность авиаударов по территории Украины, в частности количество самолетовылетов оперативно-тактической авиации российских самолетов увеличилось более чем в полтора раза, говорил 18 апреля представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

С начала войны российские оккупационные войска выпустили по Украине более 1950 ракет, сообщал 29 апреля высокопоставленный чиновник Пентагона.

В британской разведке 9 мая заявляли, что запасы высокоточных ракет российской армии истощены и их трудно будет пополнить.

По данным Генштаба ВСУ на 11 мая, оккупанты потеряли в войне против Украины 199 самолетов.

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