Оккупанты пытаются скрыть свое участие в боевых действиях в Украине – ГУР Минобороны

Оккупанты потеряли в войне против Украины 199 самолетов, отметили в Генштабе ВСУ 11 мая Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Об этом 11 мая в Facebook проинформировало Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

"Особый масштаб такие обращения приобрели в частях Воздушно-космических сил (ВКС) России. Спрятаться от мести за массовые убийства мирных жителей и уничтоженную инфраструктуру Украины пытаются не только непосредственные исполнители преступлений, но и уже бывшие военные, принимавшие участие в подготовке к вторжению в наше государство", – говорится в сообщении.

Разведка Украины отметила, что установила личности военных преступников – военнослужащих 277-го бомбардировочного авиационного полка 303-й смешанной авиационной дивизии 11-й армии ВВС и ПВО (воинская часть №77983), которая дислоцируется на аэродроме "Хурба" в Хабаровском крае (РФ).

"Большинство из них привлекались к нанесению ракетно-бомбовых ударов по территории Украины с аэродромов на территории Беларуси "Лида" и "Барановичи", а также аэродромов в России "Борисоглебск" и "Мариновка", – подчеркивается в сообщении. – Ответственности за массовые убийства мирных граждан и соучастие в подготовке таких преступлений оккупанты пытаются избежать, требуя у командования предоставить им фальшивые документы о пребывании на лечении или в отпусках. Некоторые летчики требуют документы, что на момент начала российско-украинской войны уже не проходили службу в части".

ГУР Минобороны опубликовало список командного и летного состава 277-го бомбардировочного авиационного полка, в нем данные о 97 российских военных.

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