Оккупанты ударили по Никополю. Ранены три человека, повреждены 35 домов

"Никополь обстреляли трижды за ночь. Туда прилетели более 35 снарядов из российских "Градов" и тяжелой артиллерии. Пострадали три человека – двое мужчин и женщина. Мужчины в больнице. Их состояние средней тяжести", – написал глава ОВА.
По его словам, в городе повреждены 35 многоэтажных и частных домов, несколько учебных заведений, амбулатория, объект промышленной инфраструктуры, автомобили, газопроводы и линии электропередач.
Также захватчики ударили по Марганецкой общине. По предварительным данным, обошлось без разрушений, никто не пострадал.
Помимо этого, Резниченко уточнил, что в результате удара по жилому кварталу Днепра ранен 72-летний мужчина. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. Зафиксированы также разрушения административных зданий, магазинов, рынка, складов и жилых домов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты постоянно обстреливают Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.
Никополь расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Город находятся под постоянными обстрелами РФ.