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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ударили по Никополю. Ранены три человека, повреждены 35 домов

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Захватчики ударили по Никополю из "Градов" и тяжелой артиллерии
Захватчики ударили по Никополю из "Градов" и тяжелой артиллерии
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты прошедшей ночью обстреляли Днепровский и Никопольский районы Днепропетровской области. Об этом в Telegram 11 сентября сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Никополь обстреляли трижды за ночь. Туда прилетели более 35 снарядов из российских "Градов" и тяжелой артиллерии. Пострадали три человека – двое мужчин и женщина. Мужчины в больнице. Их состояние средней тяжести", – написал глава ОВА.

По его словам, в городе повреждены 35 многоэтажных и частных домов, несколько учебных заведений, амбулатория, объект промышленной инфраструктуры, автомобили, газопроводы и линии электропередач.

Также захватчики ударили по Марганецкой общине. По предварительным данным, обошлось без разрушений, никто не пострадал.

Помимо этого, Резниченко уточнил, что в результате удара по жилому кварталу Днепра ранен 72-летний мужчина. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. Зафиксированы также разрушения административных зданий, магазинов, рынка, складов и жилых домов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты постоянно обстреливают Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

Никополь расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Город находятся под постоянными обстрелами РФ.

Теги: Россия, Украина, Днепр, Днепропетровская область, Никополь, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины, разрушения, российские оккупанты
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