Оккупанты ударили по Никополю. Ранены три человека, повреждены 35 домов

Захватчики ударили по Никополю из "Градов" и тяжелой артиллерии Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

"Никополь обстреляли трижды за ночь. Туда прилетели более 35 снарядов из российских "Градов" и тяжелой артиллерии. Пострадали три человека – двое мужчин и женщина. Мужчины в больнице. Их состояние средней тяжести", – написал глава ОВА.

По его словам, в городе повреждены 35 многоэтажных и частных домов, несколько учебных заведений, амбулатория, объект промышленной инфраструктуры, автомобили, газопроводы и линии электропередач.

Также захватчики ударили по Марганецкой общине. По предварительным данным, обошлось без разрушений, никто не пострадал.

Помимо этого, Резниченко уточнил, что в результате удара по жилому кварталу Днепра ранен 72-летний мужчина. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. Зафиксированы также разрушения административных зданий, магазинов, рынка, складов и жилых домов.

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