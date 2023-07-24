Оккупанты ведут разведку украинских энергообъектов – ГУР Минобороны Украины

"Мы отслеживаем все вопросы, касающиеся разведки Российской Федерацией наших энергетических объектов. Скажу вам, что они начали такую работу. Они сейчас осуществляют доразведку, используют в том числе космическую разведку, другие виды разведки, чтобы установить состояние нашей энергетики и определить критические цели, те критические для нас объекты, которые будут влиять на нашу систему энергетики в целом", – сказал представитель ГУР.

Контекст:

Прошлой осенью и зимой российские оккупанты регулярно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины, пытаясь вывести ее из строя. Им это не удалось и они поменяли тактику, заявили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

По данным правительства Украины, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин признавал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявлял, что грядущей осенью российские оккупанты могут возобновить атаки на энергетические объекты Украины.