Оккупанты за сутки атаковали 102 населенных пункта Украины – Military Media Center

"Из разных видов вооружения – минометов, танков, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, оперативно-тактических ракетных комплексов, беспилотников, тактической авиации – были атакованы 102 населенных пункта и 89 объектов инфраструктуры", – сказано в сообщении.

Есть погибшие и пострадавшие среди гражданских, их число уточняется.

О жертвах и раненых среди мирных жителей из-за российской агрессии за прошедшие сутки сообщали власти Донецкой, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Сумской областей.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. По данным ООН на 16 июля 2023 года, погибло 9287 мирных жителей, 16 384 пострадали. В ООН отмечают, что фактические цифры значительно выше, поскольку еще нет подтвержденных данных из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия.