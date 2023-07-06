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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за сутки обстреляли 156 городов и сел Украины, погибли и пострадали мирные жители – Military Media Center

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Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты, частные и многоэтажные жилые дома
Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты, частные и многоэтажные жилые дома
Фото: Юрій Малашко /Запорізька обласна військова адміністрація / Telegram

За предыдущие сутки российские войска обстреляли территорию 11 областей Украины. Об этом сообщает Military Media Center со ссылкой на информацию ситуационного центра Минобороны Украины на утро 6 июля.

"Из разных видов вооружения – минометы, танки, артиллерия, реактивные системы залпового огня, зенитные ракетные комплексы, беспилотники, крылатые ракеты, тактическая авиация – были атакованы 156 населенных пунктов и 136 объектов инфраструктуры", – сказано в сообщении.

Есть погибшие и пострадавшие среди гражданских, их число уточняется.

О жертвах и раненых среди мирных жителей в результате российских обстрелов сообщили сегодня утром главы Харьковской, Херсонской, Донецкой областей.

Также в ночь на 6 июля оккупанты атаковали ракетами Львов и попали в многоквартирный дом. На данный момент известно о четырех погибших и 37 раненых, разбор завалов продолжается.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям.

По данным Генштаба ВСУ на 5 июля, с начала наступательной операции украинские военные вернули под контроль почти 160 км² территории и освободили девять населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.

Теги: раненые, Минобороны, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, погибшие
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