Оккупанты заставляют украинских детей на переменах в школе петь гимн РФ – Центр национального сопротивления

В селе Стрелковое Генического района Херсонской области оккупационная администрация России заставляет работников и учащихся подконтрольных оккупантам учебных заведений исполнять гимн России во время перемен между занятиями. Кроме того, их принуждают изучать конституцию России в нерабочее время, говорится в сообщении.

В ЦНС напомнили, что с 2022 года во всех школах и колледжах России каждый понедельник введено обязательное пропагандистское внеклассное занятие "Разговоры о важном". Такие же занятия проводятся и на оккупированных территориях. При этом украинским детям запрещено слушать украинские онлайн-занятия, угрожая родителям штрафами в случае выявления таких фактов, говорится в сообщении.