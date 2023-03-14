Оккупанты заставляют украинских детей на переменах в школе петь гимн РФ – Центр национального сопротивления

В селе Стрелковое Генического района Херсонской области оккупационная администрация России заставляет работников и учащихся подконтрольных оккупантам учебных заведений исполнять гимн России во время перемен между занятиями. Кроме того, их принуждают изучать конституцию России в нерабочее время, говорится в сообщении.
В ЦНС напомнили, что с 2022 года во всех школах и колледжах России каждый понедельник введено обязательное пропагандистское внеклассное занятие "Разговоры о важном". Такие же занятия проводятся и на оккупированных территориях. При этом украинским детям запрещено слушать украинские онлайн-занятия, угрожая родителям штрафами в случае выявления таких фактов, говорится в сообщении.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области.
В настоящее время под оккупацией остаются части Херсонской, Запорожской и Николаевской (Кинбурнская коса) областей, а также большая часть Донецкой и Луганской областей и Автономная Республика Крым (с 2014 года).