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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты заставляют украинских детей на переменах в школе петь гимн РФ – Центр национального сопротивления

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Оккупанты пытаются насильно русифицировать украинских школьников, заявляют в ЦНС
Оккупанты пытаются насильно русифицировать украинских школьников, заявляют в ЦНС
Фото: EPA

Россия продолжает вести пропагандистскую работу с целью русификации гражданского населения на временно оккупированных территориях Украины, в том числе детей. Об этом 14 марта заявил Центр национального сопротивления, который создан Силами спецопераций Вооруженных сил Украины.

В селе Стрелковое Генического района Херсонской области оккупационная администрация России заставляет работников и учащихся подконтрольных оккупантам учебных заведений исполнять гимн России во время перемен между занятиями. Кроме того, их принуждают изучать конституцию России в нерабочее время, говорится в сообщении.

В ЦНС напомнили, что с 2022 года во всех школах и колледжах России каждый понедельник введено обязательное пропагандистское внеклассное занятие "Разговоры о важном". Такие же занятия проводятся и на оккупированных территориях. При этом украинским детям запрещено слушать украинские онлайн-занятия, угрожая родителям штрафами в случае выявления таких фактов, говорится в сообщении.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области.

В настоящее время под оккупацией остаются части Херсонской, Запорожской и Николаевской (Кинбурнская коса) областей, а также большая часть Донецкой и Луганской областей и Автономная Республика Крым (с 2014 года).

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: пропаганда, оккупация, агрессия, дети, война России против Украины, школы, российские оккупанты
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