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Омбудсмен Денисова: Российские власти и оккупанты Донбасса отказываются обменивать пленных из-за отсутствия прогресса в минских переговорах

Российские власти привязали процесс освобождения политзаключенных, в том числе и крымских, к переговорам в Минске, сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

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Денисова: По линии ТКГ прогресс пока отсутствует
Денисова: По линии ТКГ прогресс пока отсутствует
Фото: Людмила Денісова / Facebook

Переговоры с Россией и боевиками "ЛДНР" об освобождении политзаключенных поставлены на паузу, сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Об этом она сказала в эфире радио "Крым.Реалии".

"Российские власти и оккупационные администрации в Донецке и Луганске привязали процесс освобождения политзаключенных, в том числе и крымских, к переговорам в Минске. Так как по линии трехсторонней контактной группы прогресс пока отсутствует, они считают, что предварительный обмен полностью не завершен, и не желают начинать новые", – сказала она.

По ее данным, в настоящий момент во временно оккупированном Крыму и России незаконно удерживают по меньшей мере 109 украинских политзаключенных, из них 75 крымских татар.

По словам омбудсмена, за последний год количество украинских политзаключенных в России увеличилось, несмотря на проведенные обмены пленными.

Значительная часть крымских политзаключенных удерживается в СИЗО или колониях на территории РФ.

Количество незаконно удерживаемых граждан Украины в ОРДЛО, по ее данным, составляет 267 человек.

20 января Денисова сообщила, что боевики передадут "через посредника" девять незаконно удерживаемых лиц. Представители боевиков назвали посредником в передаче кума президента РФ Владимира Путина, народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука.

В МИД Украины подчеркнули, что этот шаг "является ударом по нормандскому формату и трехсторонней контактной группе" и нарушает устоявшиеся механизмы решения таких гуманитарных вопросов. Украинская делегация в трехсторонней контактной группе заявила, что Российская Федерация и Медведчук пытаются использовать пленных в своих политических интересах.

21 января стало известно, что один из возможных маршрутов передачи пленных – через Ростов-на-Дону и Минск, откуда их должен забрать Медведчук. Денисова отметила, что информация о передаче пленных и их количестве "постоянно меняется".

Позже глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что процесс передачи пленных Медведчуку остановлен.

Последний обмен удерживаемыми лицами прошел 16 апреля 2020 года. Боевики освободили 20 человек, украинские власти передали им 14. В декабре представитель Донецкой области в украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, журналист Сергей Гармаш рассказывал, что оккупанты блокируют обмен.

Теги: Россия, Крым, Людмила Денисова, пленные, политзаключенные, омбудсмен, обмен пленными, ОРДЛО, ЛДНР, обмен удерживаемыми лицами
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