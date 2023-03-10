"Они в отчаянии, выискивают способ порадовать своего диктатора". Гуменюк рассказала о тактике ракетного удара оккупантов

По ее словам, сначала россияне запустили волну ракет вместе с дронами Shahed, потом еще один вид ракет. За ними следовали разведывательные беспилотники, которые были сразу уничтожены ВСУ. После этого РФ запустила еще одну волну ракет, но уже другого типа.

"Это говорит о том, что они действительно в отчаянии, выискивают способ порадовать своего диктатора [президента РФ Владимира Путина], свое военно-политическое руководство, поскольку, не имея успехов на поле соприкосновения и непосредственно на линии фронта, они прибегают к подобным акциям", – заявила Гуменюк.