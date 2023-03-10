"Они в отчаянии, выискивают способ порадовать своего диктатора". Гуменюк рассказала о тактике ракетного удара оккупантов

По ее словам, сначала россияне запустили волну ракет вместе с дронами Shahed, потом еще один вид ракет. За ними следовали разведывательные беспилотники, которые были сразу уничтожены ВСУ. После этого РФ запустила еще одну волну ракет, но уже другого типа.
"Это говорит о том, что они действительно в отчаянии, выискивают способ порадовать своего диктатора [президента РФ Владимира Путина], свое военно-политическое руководство, поскольку, не имея успехов на поле соприкосновения и непосредственно на линии фронта, они прибегают к подобным акциям", – заявила Гуменюк.
В ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. В "Укрэнерго" отметили, что это уже 15-й массированный обстрел критической инфраструктуры Украины с сентября 2022 года и самый массовый с ноября. Прилеты зафиксированы в девяти областях и Киеве.
По данным Генштаба ВСУ, оккупанты выпустили 84 ракеты разного базирования (всего за сутки 9 марта – 95 ракет). Также враг атаковал дронами-камикадзе типа Shahed-136, из восьми ВСУ уничтожили половину.
Из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" украинские защитники сбили 34, отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. В то же время у ВСУ нет средств, чтобы сбивать крылатые ракеты X-22 и Х-47 "Кинжал" (которые оккупанты также выпустили по Украине в количестве шесть штук), отметили в Воздушных силах.
В результате ракетной атаки России 9 марта в Украине погибло шесть человек, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Российский ракетный удар по Украине 9 марта преследовал преимущественно пропагандистские цели, заявили в американском Институте исследования войны (ISW).