Освобожденные из плена командиры полка "Азов" будут участвовать в боевых действиях, запретов на это нет – командующий Нацгвардией

По его словам, нет ограничений, которые бы не позволяли им вернуться в силы обороны Украины.
"[Командир бригады "Азов" Национальной гвардии Украины подполковник] Денис Прокопенко, он же занимает какую-то должность. Они обороняли Мариуполь, еще некоторые у них были задачи не в составе бригады, а в составе батальона тактической группы. Они готовятся и будут выполнять задачи, как и все остальные", – сказал Пивненко.
Он не назвал точные сроки, когда азовцы приступят к обязанностям в Нацгвардии.
"В зависимости от обстановки, которая складывается на фронте. Возможно, и в течение месяца. Посмотрим, посмотрим, жизнь покажет", – добавил командующий НГУ.
Прокопенко, заместитель Прокопенко Святослав Паламар, и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский, командир 12-й бригады оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого Денис Шлега и командир роты "Азов" Олег Хоменко были освобождены из российского плена в сентябре 2022 года. Командиры мариупольского гарнизона были обменены в Анкаре.
Согласно договоренностям, они должны были оставаться в Турции до конца войны и находились там под протекторатом президента страны Реджепа Эрдогана.
Однако 8 июля 2023 года Зеленский сообщил о возвращении командиров из Турции, где он находился с визитом. После этого Прокопенко на брифинге во Львове пообещал "обязательно сказать свое слово в бою".
16 июля Прокопенко встретился с личным составом и заявил, что намерен в ближайшее время приступить к выполнению служебных обязанностей. "Я – солдат. Меня не интересуют никакие другие направления деятельности, кроме военного дела", – сказал бойцам командир "Азова".