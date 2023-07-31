Освобожденные из плена командиры полка "Азов" будут участвовать в боевых действиях, запретов на это нет – командующий Нацгвардией

Командир "Азова" Прокопенко заявлял, что его не интересует ничего, кроме армии Фото: АЗОВ / Facebook

По его словам, нет ограничений, которые бы не позволяли им вернуться в силы обороны Украины.

"[Командир бригады "Азов" Национальной гвардии Украины подполковник] Денис Прокопенко, он же занимает какую-то должность. Они обороняли Мариуполь, еще некоторые у них были задачи не в составе бригады, а в составе батальона тактической группы. Они готовятся и будут выполнять задачи, как и все остальные", – сказал Пивненко.

Он не назвал точные сроки, когда азовцы приступят к обязанностям в Нацгвардии.

"В зависимости от обстановки, которая складывается на фронте. Возможно, и в течение месяца. Посмотрим, посмотрим, жизнь покажет", – добавил командующий НГУ.