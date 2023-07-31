ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Освобожденные из плена командиры полка "Азов" будут участвовать в боевых действиях, запретов на это нет – командующий Нацгвардией

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Командир "Азова" Прокопенко заявлял, что его не интересует ничего, кроме армии
Командир "Азова" Прокопенко заявлял, что его не интересует ничего, кроме армии
Фото: АЗОВ / Facebook

Вернувшиеся из российского плена в результате обмена командиры полка "Азов" примут участие в контрнаступлении. Об этом командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко сообщил в опубликованном 31 июля интервью "Украинской правде".

По его словам, нет ограничений, которые бы не позволяли им вернуться в силы обороны Украины.

"[Командир бригады "Азов" Национальной гвардии Украины подполковник] Денис Прокопенко, он же занимает какую-то должность. Они обороняли Мариуполь, еще некоторые у них были задачи не в составе бригады, а в составе батальона тактической группы. Они готовятся и будут выполнять задачи, как и все остальные", – сказал Пивненко.

Он не назвал точные сроки, когда азовцы приступят к обязанностям в Нацгвардии.

"В зависимости от обстановки, которая складывается на фронте. Возможно, и в течение месяца. Посмотрим, посмотрим, жизнь покажет", – добавил командующий НГУ.

Контекст:

Прокопенко, заместитель Прокопенко Святослав Паламар, и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский, командир 12-й бригады оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого Денис Шлега и командир роты "Азов" Олег Хоменко были освобождены из российского плена в сентябре 2022 года. Командиры мариупольского гарнизона были обменены в Анкаре.

Согласно договоренностям, они должны были оставаться в Турции до конца войны и находились там под протекторатом президента страны Реджепа Эрдогана.

Однако 8 июля 2023 года Зеленский сообщил о возвращении командиров из Турции, где он находился с визитом. После этого Прокопенко на брифинге во Львове пообещал "обязательно сказать свое слово в бою".

16 июля Прокопенко встретился с личным составом и заявил, что намерен в ближайшее время приступить к выполнению служебных обязанностей. "Я – солдат. Меня не интересуют никакие другие направления деятельности, кроме военного дела", – сказал бойцам командир "Азова".

Теги: Национальная гвардия, полк Азов, война России против Украины, Денис Прокопенко, контрнаступление, Александр Пивненко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Добавьте это к муке – и лепить вареники будет одно удовольствие. Простой и быстрый рецепт теста для любых начинок
Добавьте это к муке – и лепить вареники будет одно удовольствие. Простой и быстрый рецепт теста для любых начинок
Галина ГРИШИНА
Валерий и Елена Залужные отреагировали на его фото с музыкального фестиваля, опубликованное в сети спустя 13 лет
Валерий и Елена Залужные отреагировали на его фото с музыкального фестиваля, опубликованное в сети спустя 13 лет
Галина ГРИШИНА
"Страшные моральные потрясения". Арестович показал себя молодым курсантом и рассказал об учебе в военном вузе
"Страшные моральные потрясения". Арестович показал себя молодым курсантом и рассказал об учебе в военном вузе
"Очень вкусный и быстрый рецепт!" Пицца из молодой кукурузы
"Очень вкусный и быстрый рецепт!" Пицца из молодой кукурузы
Если огурцы начали засыхать, срочно проведите обработку этим простым раствором
Если огурцы начали засыхать, срочно проведите обработку этим простым раствором
Большая покупка fashion-индустрии: Answear приобретает PRM и Sneakerstudio
Большая покупка fashion-индустрии: Answear приобретает PRM и Sneakerstudio Актуально
Жена нардепа Тищенко в розовом бюстье примерила образ Барби. Фото
Жена нардепа Тищенко в розовом бюстье примерила образ Барби. Фото
Жена Ямы, переехавшего во время войны в США, похвасталась своим отдыхом. Фото
Жена Ямы, переехавшего во время войны в США, похвасталась своим отдыхом. Фото
  Сделайте это в самом начале – и кукуруза получится очень вкусная. Рецепт приготовления за 15 минут под крышкой
  Сделайте это в самом начале – и кукуруза получится очень вкусная. Рецепт приготовления за 15 минут под крышкой
Галина ГРИШИНА
Украинский телеведущий взял мальчика из детдома. Это третий ребенок в его семье
Украинский телеведущий взял мальчика из детдома. Это третий ребенок в его семье
  Добавьте это в воду – и зеленый налет с плесенью исчезнут. Эксперты показали, как дешево и без химии почистить пластиковый бутыль
  Добавьте это в воду – и зеленый налет с плесенью исчезнут. Эксперты показали, как дешево и без химии почистить пластиковый бутыль
Галина ГРИШИНА
"Лихорадка и частичная потеря сознания". Мишину госпитализировали. Актриса назвала причину болезни
"Лихорадка и частичная потеря сознания". Мишину госпитализировали. Актриса назвала причину болезни
Ризатдинова снялась топлес на испанском пляже с книгой в руках. Ранее она сообщила о череде разочарований в своей жизни
Ризатдинова снялась топлес на испанском пляже с книгой в руках. Ранее она сообщила о череде разочарований в своей жизни
Галина ГРИШИНА
В сети показали, как Залужный выглядел в 37 лет. Фото с музыкального фестиваля
В сети показали, как Залужный выглядел в 37 лет. Фото с музыкального фестиваля
Галина ГРИШИНА
Вайкуле в Юрмале спела свой хит "Листья желтые" на латышском дуэтом с мужем Пугачевой. Видео
Вайкуле в Юрмале спела свой хит "Листья желтые" на латышском дуэтом с мужем Пугачевой. Видео
Галина ГРИШИНА
36-летняя ведущая Шовкопляс заявила, что разъехалась с мужем и подала на развод
36-летняя ведущая Шовкопляс заявила, что разъехалась с мужем и подала на развод
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Если орки кидаются говном, значит, фестиваль удался". В Юрмале Полякова спела украинские хиты, а Сердючка – Russia Good Bye. Видео (159819)
2
Если на листьях появились желтые пятна, обработайте их этим раствором. Эксперт рассказал, как без химии спасти огурцы от грибка (137560)
3
Жена Налчаджиоглу после возвращения из Турции снялась в полный рост и засветила живот (79676)
4
"Размечтался, одноглазый". Арестович появился на публике с пластырем на глазу. Фото (47558)
5
Потап на редком совместном снимке с Каменских засветил беспорядок в их санузле и на кухне. Фото (47469)
6
27-летняя жена 46-летнего Налчаджиоглу после смены фамилии показала свой новый паспорт. Фото (43634)
7
В сети показали, как Залужный выглядел в 37 лет. Фото с музыкального фестиваля (21779)
8
Приходько о Брежневой, которая пела русскоязычные песни с желто-синим флагом: Заберите у нее флаг Украины! (15719)
 
 
 
 