Редис встретился с бойцами и в ближайшее время приступит к исполнению служебных обязанностей – "Азов"

"Я – солдат. Меня не интересуют никакие другие направления деятельности, кроме военного дела. Мое сердце, моя душа, мое тело принадлежат "Азову", – сказал Прокопенко во время встречи с бойцами.

Командир отметил, что основные усилия сегодня должны быть направлены на боевую подготовку и доукомплектование "Азова" личным составом, техникой и вооружением.

В "Азове" подчеркнули, что Прокопенко сейчас проходит реабилитацию и в ближайшее время приступит к выполнению служебных обязанностей.

"Находясь в плену, я сказал, что для меня эта война не закончится, пока мы не вернем из плена нашего последнего бойца и не восстановим границы Украины на состояние 1991 года", – подытожил Редис.