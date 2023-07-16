Редис встретился с бойцами и в ближайшее время приступит к исполнению служебных обязанностей – "Азов"

"Я – солдат. Меня не интересуют никакие другие направления деятельности, кроме военного дела. Мое сердце, моя душа, мое тело принадлежат "Азову", – сказал Прокопенко во время встречи с бойцами.
Командир отметил, что основные усилия сегодня должны быть направлены на боевую подготовку и доукомплектование "Азова" личным составом, техникой и вооружением.
В "Азове" подчеркнули, что Прокопенко сейчас проходит реабилитацию и в ближайшее время приступит к выполнению служебных обязанностей.
"Находясь в плену, я сказал, что для меня эта война не закончится, пока мы не вернем из плена нашего последнего бойца и не восстановим границы Украины на состояние 1991 года", – подытожил Редис.
Оборона Мариуполя продолжалась с февраля по май 2022 года. На заводе "Азовсталь" до середины мая находились украинские защитники – бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. К тому моменту оккупанты захватили почти всю территорию Мариуполя и регулярно штурмовали "Азовсталь", обстреливали предприятие и сбрасывали на него авиабомбы.
16 мая Зеленский и Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщили, что с "Азовстали" началась эвакуация украинских военнослужащих, в том числе тяжелораненых. По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, с "Азовстали" вышло около 2,5 тыс. защитников, по состоянию на конец мая 2023 года из российского плена вернулось более 500 из них. Оккупанты до сих пор удерживают около 700 азовцев, сообщили в подразделении.
Прокопенко, заместитель Прокопенко Святослав Паламар, и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский, командир 12-й бригады оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого Денис Шлега и командир роты "Азов" Олег Хоменко были освобождены из российского плена в сентябре 2022 года. Командиры мариупольского гарнизона были обменены в Анкаре.
Согласно договоренностям, они должны были оставаться в Турции до конца войны и находились там под протекторатом президента страны Реджепа Эрдогана. По словам главы военной разведки Украины Кирилла Буданова, они жили "в частном доме в приличных условиях".
8 июля Зеленский сообщил о возвращении в Украину из Турции, где он находился с визитом, Прокопенко, Паламара, Волынского, Хоменко и Шлеги. После возвращения из Турции Прокопенко на брифинге во Львове 8 июля пообещал "обязательно сказать свое слово в бою".