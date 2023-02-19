Пелоси о возможной "усталости от Украины" в США: Мы просто победим, детка!

В ходе панельной дискуссии модератор отметила, что Украина по-прежнему имеет сильную двухпартийную поддержку в Конгрессе США, но опросы показывают, что общественное мнение "скользит", и украинцы опасаются, что в американской политике "устанут от Украины". Она попросила Пелоси сформулировать, почему США продолжат поддерживать Украину.

Политик выразила уверенность, что большинство американцев понимают, что украинцы борются за свободу и готовы их в этом поддерживать.

"Возможно, есть те, кто говорит: "Не хочу тратить деньги", или еще что-то, но преимущественно американцы принимают украинцев в свои дома, поддерживают их своими бюджетами все это время. Они за победу", – сказала Пелоси.

Она отметила, что в СМИ могут писать о "некотором ослаблении", но это не показатель общего настроения.

"Это послание успеха, послание победы... Пресса задает всевозможные вопросы. Почему вы это спрашиваете? Мы просто победим, детка! Мы будем стоять, пока не победим. Это о демократии, воле, свободе. Свободе для украинского народа, но и для всего мира", – сказала Пелоси.

Она напомнила слова вице-президента США Камалы Харрис, которая в ходе Мюнхенской конференции подчеркнула, что нужно "держать строй против [президента РФ Владимира] Путина".

"У меня нет страха, я не опасаюсь, что поддержка украинского народа ослабевает", – сказала Пелоси.

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Видео: Friends Of ZSU / YouTube