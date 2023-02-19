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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пелоси о возможной "усталости от Украины" в США: Мы просто победим, детка!

 
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Пелоси: Я не опасаюсь, что поддержка украинского народа ослабевает
Пелоси: Я не опасаюсь, что поддержка украинского народа ослабевает
Фото: EPA

Американское общество поддерживает борьбу Украины за свободу, и эта позиция остается неизменной, считает конгрессвумен, экс-спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Об этом она сказала на Мюнхенской конференции по безопасности 18 февраля, видео опубликовано на ее канале в YouTube.

В ходе панельной дискуссии модератор отметила, что Украина по-прежнему имеет сильную двухпартийную поддержку в Конгрессе США, но опросы показывают, что общественное мнение "скользит", и украинцы опасаются, что в американской политике "устанут от Украины". Она попросила Пелоси сформулировать, почему США продолжат поддерживать Украину. 

Политик выразила уверенность, что большинство американцев понимают, что украинцы борются за свободу и готовы их в этом поддерживать.

"Возможно, есть те, кто говорит: "Не хочу тратить деньги", или еще что-то, но преимущественно американцы принимают украинцев в свои дома, поддерживают их своими бюджетами все это время. Они за победу", – сказала Пелоси.

Она отметила, что в СМИ могут писать о "некотором ослаблении", но это не показатель общего настроения. 

"Это послание успеха, послание победы... Пресса задает всевозможные вопросы. Почему вы это спрашиваете? Мы просто победим, детка! Мы будем стоять, пока не победим. Это о демократии, воле, свободе. Свободе для украинского народа, но и для всего мира", – сказала Пелоси.

Она напомнила слова вице-президента США Камалы Харрис, которая в ходе Мюнхенской конференции подчеркнула, что нужно "держать строй против [президента РФ Владимира] Путина".

"У меня нет страха, я не опасаюсь, что поддержка украинского народа ослабевает", – сказала Пелоси.

ВИДЕО
Видео: Friends Of ZSU / YouTube
Контекст:

Соединенные Штаты последовательно поддерживают Украину в борьбе против российской агрессии. С начала полномасштабной войны США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.

Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.

С 2014 года США выделили более $32 млрд на помощь Украине в области безопасности, в том числе более $29,3 млрд – с начала полномасштабного вторжения России, сообщали в Пентагоне 3 февраля 2023 года. 

Теги: США, военная помощь, помощь, война России против Украины, Мюнхенская конференция по безопасности, Нэнси Пелоси
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