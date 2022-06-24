ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Пискарева: Страшно было, когда дрожали стены дома и доносились звуки взрывающихся снарядов. Но мы обнимались, и было легче

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Татьяна Пискарева с мужем Андреем
Татьяна Пискарева с мужем Андреем
Фото: Piskareva.tanya / Instagram

В интервью изданию "ГОРДОН" заслуженная артистка Украины, певица и педагог Татьяна Пискарева рассказала, как провела первые недели после 24 февраля.

"Случилась катастрофа, началась война. Почти две недели мы сидели в подвале, благо наш дом в Козине [под Киевом] обустроен серьезной защитой. Мы приглашали соседей – в общем, вся улица сплотилась и мы стали близкими людьми", – сообщила Пискарева.

По ее словам, уезжать из страны она не собиралась.

"Первый день начался с того, что мы побежали часов в 10 утра в магазины, пытались что-то купить – очень стандартная история у всех. Бензин, очереди, люди начали выезжать, эти многокилометровые пробки. Мы с мужем решили, что никуда не едем. Я думала, как и все: это закончится быстро. Никаких позитивных ощущений не было, мы просто были не готовы покидать дом", – подчеркнула Пискарева.

Пискарева: В Черногорию мы добирались четверо суток. Потом было сумасшедшее чувство вины, что я выбрала не патриотизм, а материнство. Полный текст интервью

Артистку поразила атмосфера, которая царила в очередях, где люди делились новостями и чувствами.

"Люди обсуждали, что сделать в первую очередь, как запастись водой, едой, какие продукты следует покупать и какие не следует. Такие крайности, качели – слезы, дрожащие руки, холодные серые лица от ужаса, эмоции и тут же конструктивные разговоры. Я все внимательно слушала и не могла понять, что происходит", – отметила певица.

Сложнее всего, по ее словам, стало, когда начали доноситься звуки боев, которые велись под Киевом.

"Не могу сказать, что было страшно. Мне страшнее сейчас, когда я не дома, чем тогда. Я словно замерла тогда, действовала, как машина: прибежать, взять воду, сделать суп, накормить всех, успеть до окончания комендантского часа сделать обычные бытовые вещи, не пускать детей на второй этаж дома... Страшно было, когда дрожали стены дома и доносились звуки падающих, взрывающихся снарядов. Но мы обнимались, и было легче. Ровно через две недели муж отдал приказ об эвакуации, а сам пошел в тероборону", – рассказала Пискарева.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют "спецоперацией".

В тот же день российские оккупанты зашли на территорию Киевской области. Они пытались захватить Киев, но потерпели поражение. 2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона нашли тела убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторые похоронены в братских могилах.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, война, Киевская область, Козин, война России против Украины, интервью, Татьяна Пискарева
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