План наступления ВСУ, зачистка Крыма и Донбасса, оставят ли Бахмут. Интервью Гордона с военным экспертом Свитаном. Видео

Свитан: Самый оптимальный вариант – до конца этого года мы можем выйти на границы 1991 года Скриншот: Гроші / YouTube

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Свитан обсуждал обстановку на фронте, подготовку сил обороны Украины к контрнаступлению, мобилизацию в России и о то, как она может повлиять на ситуацию на поле боя, сроки окончания войны, а также рассказал о своем плене в 2014 году.

"Исходя из той динамика поставок, которая сейчас есть, и техники, которая у нас есть и идет, можно рассчитать определенные этапы наших действий. Самый оптимальный вариант – до конца этого года мы можем выйти на границы 1991 года, освободить Крым, отсечь Донбасс", – сказал Свитан.

Свитан родился в 1964 году в Макеевке Донецкой области. Был летчиком-инструктором истребительной авиации.

В 2014 году работал советником главы Донецкой областной государственной администрации Сергея Таруты.

В 2014 году баллотировался в Верховную Раду как самовыдвиженец, но не был избран.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину комментирует события на фронте для украинских и иностранных СМИ.