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Военный эксперт Свитан: Герасимов сейчас не сможет выполнить даже задачу обороны России. Если Северной Корее стукнет в голову занять Амурскую область – Россия ничего не сделает

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Шойгу назначил Герасимова новым командующим оккупационными войсками в Украине 11 января
Шойгу назначил Герасимова новым командующим оккупационными войсками в Украине 11 января
Фото: Минобороны России / Telegram

Начальник Генерального штаба РФ и недавно назначенный командующим войсками в Украине Валерий Герасимов последние 10 лет "пытался отстроить российскую армию по уже продвинутым образцам мира".

Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сказал украинский военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.

По его словам, Герасимов пробовал подходы НАТО, израильский, китайский, индийский и "пакистанский даже".

"Но вопрос в том, что, во-первых, закостенелость любого российского механизма. Какой ни взять – он весь закостенел. Поэтому он его просто не сдвинул, не продвинул. Это как раз беда Герасимова сейчас – они ничего сейчас сделать не смогут в ближайшие 10 лет, – считает Свитан. – Ему для того, чтобы выполнить хоть какую-то задачу, даже задачу обороны... Я уже не говорю о задаче широкомасштабного наступления в Украине. А даже задачу обороны Российской Федерации сейчас – вот он ее не выполнит. Если сейчас Китаю, там, Казахстану – об Америке вообще молчу – даже Северной Корее – стукнет в голову занять Амур, или Амурскую область, или где-то в районе Владивостока – они ничего не сделают".

Даже если "полностью переставить все рычаги управления российской армией на новые рельсы" – самая продвинутая система управления, снабжения и тому подобное – "подготавливать придется с нуля практически", отметил военный эксперт.

"Потому что всех профессионалов мы в прошлом году отминусовали. Мобилизованные – это не профессионалы. То есть это люди с улицы. Это как раз то, о чем я говорил: их нельзя было набирать. Это не армия. Стадо – да. Стадо, допустим, с автоматами – да. Но это не армия", – резюмировал Свитан.

Военный эксперт Свитан: Сейчас на фронте украинцы "отминусовывают" 600–700 россиян в день, а чтобы в России заметили потери, надо до 3000 в день. Полный текст интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

11 января глава минобороны РФ Сергей Шойгу назначил начальника Генштаба ВС РФ Герасимова новым командующим оккупационными войсками в УкраинеПредыдущий командующий, генерал Сергей Суровикин, стал заместителем Герасимова.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал назначение Герасимова командующим войсками РФ в Украине "реваншем генералитета классического", который таким образом хочет уменьшить влияние на военные решения владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и представителей Федеральной службы безопасности РФ.

Замена Суровикина на Герасимова – важное изменение в подходе президента РФ Владимира Путина к управлению войной, заявляли в британской разведке.

27 января Bloomberg со ссылкой на источники среди российских чиновников в Кремле сообщило, что президент РФ Владимир Путин планирует новое наступление в Украине и готовится к многолетней войне.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов считает, что Россия может начать новое наступление в период до 24 февраля.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, Украина, Китай, Израиль, НАТО, Пакистан, Казахстан, Северная Корея, оккупация, оборона, армия РФ, наступление, война России против Украины, Валерий Герасимов, интервью, назначение, Роман Свитан
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