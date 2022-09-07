Поддержать наступление или оборону. Россия оказалась перед выбором, куда отправить свои резервы в Украине – британская разведка

Об этом говорится в анализе британской разведки, опубликованном 7 сентября в Twitter минобороны Великобритании.
За последние сутки тяжелые бои шли на трех направлениях: в Харьковской области, в восточной части Донбасса и в Херсонской области, сказано в отчете.
"Основным планом России, вероятно, является наступление на Бахмут на Донбассе, но командование стоит перед выбором: направить оперативные резервы для поддержки этого наступления или для отражения продолжающегося продвижения украинских войск на юге. Многочисленные одновременные угрозы, распространяющиеся на 500 км, проверят способность России координировать оперативный план и перераспределять ресурсы между многочисленными группировками войск", – считают в разведке Великобритании.
Авторы анализа отмечают, что неспособность РФ координировать планы и перераспределять ресурсы была одной из основных причин неудачных действий ее армии.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 7 September 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) September 7, 2022
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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/hwazhGYNV8
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сегодня – 196-е сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Согласно данным Генштаба ВСУ, оккупанты сосредоточились на захвате Донецкой области и удержании ранее оккупированных районов в Харьковской, Запорожской и Николаевской областях.