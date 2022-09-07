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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Поддержать наступление или оборону. Россия оказалась перед выбором, куда отправить свои резервы в Украине – британская разведка

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Командование оккупантов в начале вторжения было не способно перераспределять ресурсы, отмечают в британской разведке
Командование оккупантов в начале вторжения было не способно перераспределять ресурсы, отмечают в британской разведке
Фото: ЕРА (архив)

Наступление на Бахмут Донецкой области, вероятно, сейчас является главным планом России в войне против Украины, но РФ оказалась перед дилеммой из-за действий украинских защитников.

Об этом говорится в анализе британской разведки, опубликованном 7 сентября в Twitter минобороны Великобритании. 

За последние сутки тяжелые бои шли на трех направлениях: в Харьковской области, в восточной части Донбасса и в Херсонской области, сказано в отчете. 

"Основным планом России, вероятно, является наступление на Бахмут на Донбассе, но командование стоит перед выбором: направить оперативные резервы для поддержки этого наступления или для отражения продолжающегося продвижения украинских войск на юге. Многочисленные одновременные угрозы, распространяющиеся на 500 км, проверят способность России координировать оперативный план и перераспределять ресурсы между многочисленными группировками войск", – считают в разведке Великобритании. 

Авторы анализа отмечают, что неспособность РФ координировать планы и перераспределять ресурсы была одной из основных причин неудачных действий ее армии. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сегодня – 196-е сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Согласно данным Генштаба ВСУ, оккупанты сосредоточились на захвате Донецкой области и удержании ранее оккупированных районов в Харьковской, Запорожской и Николаевской областях.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Великобритания, разведка, ВСУ, наступление, война России против Украины, Бахмут
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