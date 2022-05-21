Подоляк: Мы входим в финальную фазу войны

Подоляк: Контрнаступление будет достаточно жестким для нас, и к сожалению, мы будем терять своих людей. Но нам придется эту кровавую фазу прожить Скриншот: Михайло Подоляк / Twitter

"Мы сейчас входим в финальную фазу, вопрос – сколько времени она будет занимать. Она может затянуться немножко, потому что россияне, при всех их громогласных заявлениях, сконцентрировали остатки своих ресурсов и хотят перейти в так называемую позиционную войну, то есть окопаться на определенных территориях, как они это делали, там, в 2015 году", – сказал он.

Подоляк отметил, что действия оккупантов предсказуемые.

"Они сделали то же, что в 15-м году: окопались на определенных территориях, начинают завозить туда своих клоунов, которые создают картинку, типа "у нас тут хотят присоединиться". Они хотят перейти в затяжную фазу войны. Украине это крайне невыгодно. Украине нужно деблокировать все нашли области, включая Донецкую и Луганскую, Украине нужно выгнать этих всех странных ребят куда подальше. И эта фаза войны, которая будет называться фазой контрнаступления, будет достаточно жесткой для нас, и к сожалению, мы будем терять своих людей. [...] Но нам придется эту кровавую фазу освобождения своих территорий в любом случае прожить", – добавил он.

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