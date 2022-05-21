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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк: Мы входим в финальную фазу войны

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Подоляк: Контрнаступление будет достаточно жестким для нас, и к сожалению, мы будем терять своих людей. Но нам придется эту кровавую фазу прожить
Подоляк: Контрнаступление будет достаточно жестким для нас, и к сожалению, мы будем терять своих людей. Но нам придется эту кровавую фазу прожить
Скриншот: Михайло Подоляк / Twitter

Украина входит в финальную фазу войны с Россией. Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в эфире проекта Freedom вечером 20 мая.

"Мы сейчас входим в финальную фазу, вопрос – сколько времени она будет занимать. Она может затянуться немножко, потому что россияне, при всех их громогласных заявлениях, сконцентрировали остатки своих ресурсов и хотят перейти в так называемую позиционную войну, то есть окопаться на определенных территориях, как они это делали, там, в 2015 году", – сказал он. 

Подоляк отметил, что действия оккупантов предсказуемые. 

"Они сделали то же, что в 15-м году: окопались на определенных территориях, начинают завозить туда своих клоунов, которые создают картинку, типа "у нас тут хотят присоединиться". Они хотят перейти в затяжную фазу войны. Украине это крайне невыгодно. Украине нужно деблокировать все нашли области, включая Донецкую и Луганскую, Украине нужно выгнать этих всех странных ребят куда подальше. И эта фаза войны, которая будет называться фазой контрнаступления, будет достаточно жесткой для нас, и к сожалению, мы будем терять своих людей. [...] Но нам придется эту кровавую фазу освобождения своих территорий в любом случае прожить", – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия ведет войну против Украины с 2014 года, когда она оккупировала Крым и начала боевые действия на Донбассе. Все это время Кремль не признавал присутствия РФ на востоке Украины. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале полномасштабного вторжения в Украину. Он называет это "спецоперацией". 

По данным Службы безопасности Украины, Путин планировал блицкриг, но этот план провалился. В ведомстве считают, что президент РФ рассчитывал захватить Украину за три дня. Один из пленных, показания которого опубликовала спецслужба, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на этот срок.

17 мая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Россия становится предсказуемой в войне, которую ведет против Украины. ПВО сбивает большую часть ракет, выпущенных по Украине, в воздухе у оккупантов нет преимущества, подчеркнула Маляр.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Донбасс, захват, оборона, вторжение, война России против Украины, Михаил Подоляк
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