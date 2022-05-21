Подоляк: Мы входим в финальную фазу войны

"Мы сейчас входим в финальную фазу, вопрос – сколько времени она будет занимать. Она может затянуться немножко, потому что россияне, при всех их громогласных заявлениях, сконцентрировали остатки своих ресурсов и хотят перейти в так называемую позиционную войну, то есть окопаться на определенных территориях, как они это делали, там, в 2015 году", – сказал он.
Подоляк отметил, что действия оккупантов предсказуемые.
"Они сделали то же, что в 15-м году: окопались на определенных территориях, начинают завозить туда своих клоунов, которые создают картинку, типа "у нас тут хотят присоединиться". Они хотят перейти в затяжную фазу войны. Украине это крайне невыгодно. Украине нужно деблокировать все нашли области, включая Донецкую и Луганскую, Украине нужно выгнать этих всех странных ребят куда подальше. И эта фаза войны, которая будет называться фазой контрнаступления, будет достаточно жесткой для нас, и к сожалению, мы будем терять своих людей. [...] Но нам придется эту кровавую фазу освобождения своих территорий в любом случае прожить", – добавил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия ведет войну против Украины с 2014 года, когда она оккупировала Крым и начала боевые действия на Донбассе. Все это время Кремль не признавал присутствия РФ на востоке Украины. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале полномасштабного вторжения в Украину. Он называет это "спецоперацией".
По данным Службы безопасности Украины, Путин планировал блицкриг, но этот план провалился. В ведомстве считают, что президент РФ рассчитывал захватить Украину за три дня. Один из пленных, показания которого опубликовала спецслужба, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на этот срок.
17 мая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Россия становится предсказуемой в войне, которую ведет против Украины. ПВО сбивает большую часть ракет, выпущенных по Украине, в воздухе у оккупантов нет преимущества, подчеркнула Маляр.